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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 8 AĞUSTOS || Son dakika: Gram altın 7 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 8 AĞUSTOS || Son dakika: Gram altın 7 bin lira sınırında! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi gününe sert yükselişle başladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan yükseliş trendi sürerken gram altın fiyatları yeni güne 7 bin lira sınırında başladı. Yaşanan yükselişle birlikte gün içinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki ONS Altın 4 bin 340 dolar gram altın 6 bin 660 lira çeyrek altın ise 10 bin 889 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel 8 Ağustos altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 10:35 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 8 Ağustos Cumartesi gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Yatırımcılar ve altın alım satımı yapacaklar günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

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        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE, NEDEN YÜKSELİYOR?

        Ons altın gün içinde kritik bir direnç seviyesi olan 4.200 dolar seviyesini aştı. Değerli metaldeki günlük yükseliş yüzde 3.8'i buldu. Deutsche Bank ise altındaki düzeltme hareketinin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek yıl sonu itibarıyla adil değerin yaklaşık 4.700 dolar seviyesinde oluşabileceğini öngördü.

        Altının ons fiyatı, çarşamba günü yatırımcıların yakından takip ettiği 4.200 dolar seviyesini aştı.

        Değerli metal 4.230 doların üzerine çıkarken ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 3.8'i buldu.

        Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler, dolar endeksindeki zayıf görünüm ve jeopolitik gelişmeler fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor.

        3

        Uzmanlara göre 4.200 dolar seviyesinin kalıcı şekilde aşılması halinde 4.300 dolar ve üzerindeki seviyeler yeniden gündeme gelebilir. Buna karşılık bu direncin aşılamaması halinde fiyatlarda kısa vadeli dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.

        Piyasalarda son günlerde ABD ile İran arasındaki gerilimin diplomatik yollarla yumuşayabileceğine yönelik beklentiler de fiyatlamalarda yakından izleniyor.

        Bununla birlikte analistler, jeopolitik belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmadığını ve olası yeni gelişmelerin altın fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.

        4

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.659,69

        6.660,55

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.340,10

        4.340,70

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.655,50

        10.889,99

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.621,99

        43.426,75

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TAM ALTIN FİYATI

        42.836,00

        43.461,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.244,40

        21.779,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.621,99

        43.426,75

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        43.908,48

        45.014,80

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.629,08

        4.838,75

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.041,50

        6.254,50

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        GREMSE ALTIN FİYATI

        107.256,00

        108.319,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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