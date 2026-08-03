ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: ABD ve İran anlaşması yaklaştı, fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Ağustos bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları ABD ve İran arasındaki barış rüzgarlarının yeniden esmesiyle birlikte haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyri takip edenler özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki saat 07.30 itibarıyla gram altın 6 bin 222 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 174 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları 3 Ağustos Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan yukarıyönlü hareketlilikle birlikte özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR
ABD Başkanı Trump, "İran ile Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak" dedi. Trump, İran'la müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Yaşanan barış ihtimaliyle birlikte piyasalarda yaşanan iyimser etkiyle brlikte altın fiyatları güne yükselişle başladı.
GRAM ALTIN FİYATI
6.203,1940
6.203,9730
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.063,92
4.064,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
9.925,0800
10.143,4600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
39.700,9000
40.450,3700
TAM ALTIN FİYATI
40.007,00
40.363,00
YARIM ALTIN FİYATI
19.812,73
20.312,15
ZİYNET ALTINI FİYATI
39.749,68
40.500,07
ATA ALTIN FİYATI
40.442,21
41.472,30
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.356,73
4.528,13
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
5.576,90
5.765,10
GREMSE ALTIN FİYATI
99.181,00
99.860,00