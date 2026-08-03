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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: ABD ve İran anlaşması yaklaştı, fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Ağustos bugün ne kadar, kaç TL?

        ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: ABD ve İran anlaşması yaklaştı, fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın fiyatları 3 Ağustos bugün ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları ABD ve İran arasındaki barış rüzgarlarının yeniden esmesiyle birlikte haftanın ilk iş gününe yükselişle başladı. Yaşanan yukarı yönlü seyri takip edenler özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki saat 07.30 itibarıyla gram altın 6 bin 222 lira çeyrek altın fiyatları ise 10 bin 174 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel rakamlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:53 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 3 Ağustos Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Yaşanan yukarıyönlü hareketlilikle birlikte özellikle de "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler listesinin başında yer alıyor. Sorgulayanlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel rakamlar...

        2

        ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR

        ABD Başkanı Trump, "İran ile Hürmüz konusunda bir anlaşma var. Nükleer silahların temizlenmesi konusunda da bir anlaşma olacak" dedi. Trump, İran'la müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Yaşanan barış ihtimaliyle birlikte piyasalarda yaşanan iyimser etkiyle brlikte altın fiyatları güne yükselişle başladı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.203,1940

        6.203,9730

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.063,92

        4.064,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        9.925,0800

        10.143,4600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        39.700,9000

        40.450,3700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        40.007,00

        40.363,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        19.812,73

        20.312,15

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        39.749,68

        40.500,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        40.442,21

        41.472,30

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.356,73

        4.528,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        5.576,90

        5.765,10

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        99.181,00

        99.860,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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