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        Haberler Bilgi Gündem ANAOKULU KAYITLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: MEB 2026-2027 Anaokulu kayıtları ne zaman, nereden nasıl yapılır?

        ANAOKULU KAYITLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: MEB 2026-2027 Anaokulu kayıtları ne zaman, nereden nasıl yapılır?

        Yeni eğitim yılı yaklaşırken okul öncesi eğitime başlayacak çocuklar için kayıt süreci velilerin gündemine girdi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde anaokuluna kayıt yaptırmak isteyen aileler, yaş kriteri, adres bilgisi ve başvuru işlemlerinin nasıl yürütüleceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamasına göre kayıt sürecinde öğrencinin yaşı ve ikamet bilgileri belirleyici olurken, veliler kayıt tarihlerini de yakından takip ediyor. Peki 2026-2027 anaokulu kayıtları ne zaman, kayıtlar adrese göre mi yapılacak ve hangi yaş grubundaki çocuklar anaokuluna kabul edilecek? İşte MEB anaokulu kayıt takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 15:27 Güncelleme:
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        2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul öncesi eğitime başlayacak çocukların kayıt süreci veliler tarafından yakından takip ediliyor. Anaokulu başvurularında hangi yaş grubundaki çocukların kayıt yaptırabileceği, adres kriterinin nasıl uygulanacağı ve işlemlerin hangi tarihlerde başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği esaslara göre yürütülecek kayıt sürecinde velilerin çocuklarının yaş ve ikamet bilgilerini dikkate alması gerekiyor. Peki anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak, başvurular ikamet adresine göre mi yapılacak ve kayıt için hangi şartlar aranacak? İşte 2026-2027 MEB anaokulu kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar...

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        ANAOKULU KAYITLARI 2026-2027 NE ZAMAN?

        2026-2027 eğitim öğretim döneminde resmi anaokullarına yönelik yeni kayıt işlemleri Temmuz ayında başladı. Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında tüm Türkiye için ortak bir son başvuru tarihi belirlenmediğinden kayıt takvimi okul ve il bazında değişebiliyor.

        Bu nedenle velilerin, çocuklarının kayıt hakkı bulunan okulun açıklamalarını düzenli olarak takip etmesi ve kesin kayıt işlemlerini ilan edilen süre içinde tamamlaması gerekiyor. Ön başvuru ve kesin kayıt tarihleri de illere göre farklılık gösterebiliyor.

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        ANAOKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR, ADRESE GÖRE Mİ?

        Anaokulu yerleştirme işlemlerinde öğrencinin MERNİS sisteminde kayıtlı ikamet adresi temel alınıyor.

        Kayıtlar e-Okul üzerinden yürütülürken, çocuğun hangi okula yönlendirileceği belirlenirken ilgili kurumun kayıt bölgesi ile mevcut kontenjan durumu göz önünde bulunduruluyor.

        E-OKUL ANAOKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ANAOKULU KAYIT YERİ NASIL, NEREDEN SORGULANIR?

        Veliler, çocuklarının ikamet adresine göre kayıt hakkı kazandığı okulu e-Devlet’te yer alan “Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama” hizmeti üzerinden görüntüleyebilecek. Aynı bilgiye e-Okul sistemi aracılığıyla da ulaşılabiliyor.

        E-DEVLET ANAOKULU KAYIT YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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