ANAOKULU KAYITLARI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI: MEB 2026-2027 Anaokulu kayıtları ne zaman, nereden nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı yaklaşırken okul öncesi eğitime başlayacak çocukların kayıt süreci veliler tarafından yakından takip ediliyor. Anaokulu başvurularında hangi yaş grubundaki çocukların kayıt yaptırabileceği, adres kriterinin nasıl uygulanacağı ve işlemlerin hangi tarihlerde başlayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği esaslara göre yürütülecek kayıt sürecinde velilerin çocuklarının yaş ve ikamet bilgilerini dikkate alması gerekiyor. Peki anaokulu kayıtları ne zaman başlayacak, başvurular ikamet adresine göre mi yapılacak ve kayıt için hangi şartlar aranacak? İşte 2026-2027 MEB anaokulu kayıt sürecine ilişkin ayrıntılar...