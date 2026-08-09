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        Haberler Bilgi Ankara-Kayseri hızlı tren hattı güzergahı ve durakları: Ankara-Kayseri hızlı treni ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre?

        Ankara-Kayseri hızlı tren hattı güzergahı ve durakları: Ankara-Kayseri hızlı treni ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre?

        Ankara ile Kayseri arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kısaltacak olan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların yarısı tamamlandı. Hattın 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınması hedeflenirken Ankara-Kayseri seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya düşmesi planlanıyor. İşte, Ankara-Kayseri hızlı tren hattı güzergahı ve durakları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ağustos 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinde çalışmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada Yerköy-Kayseri YHT hattında çalışmaların yarısının tamamlandığını duyurdu. 142 kilometrelik hat, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki mevcut 7 saatlik demir yolu ulaşımının 1 saat 45 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Peki, Ankara-Kayseri hızlı tren hattı ile Ankara-Kayseri arası kaç saat olacak?

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        ANKARA - YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN HATTI GÜZERGAHI NERESİ?

        Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı ile Kayseri arasında inşa ediliyor. Hat, Yerköy üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Böylece Ankara'dan Kayseri'ye hızlı tren bağlantısı sağlanacak.

        Projenin güzergahında Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyon bulunacak.

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        YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN HATTI KAÇ KİLOMETRE?

        Yerköy-Kayseri YHT hattının toplam uzunluğu 142 kilometre olacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hat; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli özellik taşıyacak. Proje kapsamında toplam 22 tünel ve 27 demir yolu köprüsü yapılacak.

        Hat, tamamlandığında Ankara-Sivas YHT hattıyla birleşerek Kayseri'nin doğrudan yüksek hızlı tren ağına dahil olmasını sağlayacak.

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        ANKARA - KAYSERİ HIZLI TREN SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

        Projenin tamamlanmasıyla Ankara ile Kayseri arasındaki demir yolu ulaşım süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Kayseri ile İstanbul arasındaki ulaşım da yaklaşık 5 saate inecek.

        Yeni hat yalnızca yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da kullanılacak. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle yıllık 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağını açıkladı.

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        ANKARA - YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

        Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada çalışmaların yarısının tamamlandığını ve hattın 2028'in ikinci yarısında hizmete alınmasının planlandığını belirtti.

        Daha önceki resmi açıklamalarda projenin tamamlanması için farklı hedef tarihler paylaşılmıştı. Ancak 8 Ağustos 2026 itibarıyla güncel hedef 2028 yılının ikinci yarısı olarak açıklandı.

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        ANKARA - KAYSERİ HIZLI TRENİ HANGİ İSTASYONLARDAN GEÇECEK?

        Yeni hızlı tren hattında yolcuların kullanacağı istasyonlar şöyle olacak:

        • Yerköy
        • Şefaatli
        • Yenifakılı
        • Himmetdede
        • Kayseri
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