Ankara-Kayseri hızlı tren hattı güzergahı ve durakları: Ankara-Kayseri hızlı treni ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre?
Ankara ile Kayseri arasındaki ulaşımı önemli ölçüde kısaltacak olan Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaların yarısı tamamlandı. Hattın 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınması hedeflenirken Ankara-Kayseri seyahat süresinin 1 saat 45 dakikaya düşmesi planlanıyor. İşte, Ankara-Kayseri hızlı tren hattı güzergahı ve durakları…
Ankara-Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı projesinde çalışmalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada Yerköy-Kayseri YHT hattında çalışmaların yarısının tamamlandığını duyurdu. 142 kilometrelik hat, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Kayseri arasındaki mevcut 7 saatlik demir yolu ulaşımının 1 saat 45 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Peki, Ankara-Kayseri hızlı tren hattı ile Ankara-Kayseri arası kaç saat olacak?
ANKARA - YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN HATTI GÜZERGAHI NERESİ?
Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Hattı, Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki YHT Garı ile Kayseri arasında inşa ediliyor. Hat, Yerköy üzerinden Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'na entegre olacak. Böylece Ankara'dan Kayseri'ye hızlı tren bağlantısı sağlanacak.
Projenin güzergahında Yerköy, Şefaatli, Yenifakılı, Himmetdede ve Kayseri olmak üzere 5 istasyon bulunacak.
YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN HATTI KAÇ KİLOMETRE?
Yerköy-Kayseri YHT hattının toplam uzunluğu 142 kilometre olacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hat; çift hatlı, elektrikli ve sinyalli özellik taşıyacak. Proje kapsamında toplam 22 tünel ve 27 demir yolu köprüsü yapılacak.
Hat, tamamlandığında Ankara-Sivas YHT hattıyla birleşerek Kayseri'nin doğrudan yüksek hızlı tren ağına dahil olmasını sağlayacak.
ANKARA - KAYSERİ HIZLI TREN SÜRESİ NE KADAR OLACAK?
Projenin tamamlanmasıyla Ankara ile Kayseri arasındaki demir yolu ulaşım süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Kayseri ile İstanbul arasındaki ulaşım da yaklaşık 5 saate inecek.
Yeni hat yalnızca yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da kullanılacak. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle yıllık 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağını açıkladı.
ANKARA - YERKÖY - KAYSERİ HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?
Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Projesi'nin 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada çalışmaların yarısının tamamlandığını ve hattın 2028'in ikinci yarısında hizmete alınmasının planlandığını belirtti.
Daha önceki resmi açıklamalarda projenin tamamlanması için farklı hedef tarihler paylaşılmıştı. Ancak 8 Ağustos 2026 itibarıyla güncel hedef 2028 yılının ikinci yarısı olarak açıklandı.
ANKARA - KAYSERİ HIZLI TRENİ HANGİ İSTASYONLARDAN GEÇECEK?
Yeni hızlı tren hattında yolcuların kullanacağı istasyonlar şöyle olacak: