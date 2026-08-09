Ankara-Kayseri hızlı tren hattı güzergahı ve durakları: Ankara-Kayseri hızlı treni ne zaman açılacak, güzergah kaç kilometre?

ANKARA - KAYSERİ HIZLI TREN SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Projenin tamamlanmasıyla Ankara ile Kayseri arasındaki demir yolu ulaşım süresinin 7 saatten 1 saat 45 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Kayseri ile İstanbul arasındaki ulaşım da yaklaşık 5 saate inecek.

Yeni hat yalnızca yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da kullanılacak. Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle yıllık 5,5 milyon yolcu ve 3 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağını açıkladı.