ANKARA VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 2026-2027 | Ankara'daki Vakıf Üniversiteleri lisans programları/bölümleri yıllık ücretleri ne kadar?

2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ankara’daki vakıf üniversitelerinde eğitim alacak öğrenciler için kayıt ücretleri, burs oranları ve yıllık öğrenim bedelleri merak konusu oldu. Başkentte faaliyet gösteren vakıf üniversitelerinde ücretler; seçilen bölüm, fakülte, eğitim dili ve burs türüne göre farklı seviyelerde uygulanıyor. Üniversite kayıtlarına hazırlanan adaylar ve aileleri ise 2026-2027 akademik yılı öncesinde bütçelerini planlayabilmek için güncel ücret tablolarını ve indirim seçeneklerini karşılaştırıyor. Peki, Ankara’daki vakıf üniversitelerinde lisans programlarının yıllık ücretleri ne kadar, hangi üniversite ne kadar ödeme talep ediyor? İşte Ankara’daki vakıf üniversitelerinin 2026-2027 eğitim ücretleri ve burs olanaklarına dair ayrıntılar...