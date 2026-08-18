ANKARA VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ 2026-2027 | Ankara'daki Vakıf Üniversiteleri lisans programları/bölümleri yıllık ücretleri ne kadar?
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara'daki vakıf üniversitelerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler için yıllık eğitim ücretleri ve burs seçenekleri gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. 2026-2027 akademik yılında uygulanacak öğrenim ücretleri, üniversiteye, fakülteye, programa ve öğrencinin yararlandığı burs ya da indirim oranına göre değişiklik gösteriyor. Kayıt sürecine hazırlanan adaylar ise Ankara vakıf üniversitelerinin güncel ücretlerini, burslu ve indirimli kontenjan seçeneklerini karşılaştırarak araştırıyor. Peki, Ankara'daki vakıf üniversitelerinin 2026-2027 lisans programı ücretleri ne kadar? İşte üniversite ve bölüm bazında yıllık eğitim ücretleri ile burs imkanlarına ilişkin ayrıntılar...
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ankara’daki vakıf üniversitelerinde eğitim alacak öğrenciler için kayıt ücretleri, burs oranları ve yıllık öğrenim bedelleri merak konusu oldu. Başkentte faaliyet gösteren vakıf üniversitelerinde ücretler; seçilen bölüm, fakülte, eğitim dili ve burs türüne göre farklı seviyelerde uygulanıyor. Üniversite kayıtlarına hazırlanan adaylar ve aileleri ise 2026-2027 akademik yılı öncesinde bütçelerini planlayabilmek için güncel ücret tablolarını ve indirim seçeneklerini karşılaştırıyor. Peki, Ankara’daki vakıf üniversitelerinde lisans programlarının yıllık ücretleri ne kadar, hangi üniversite ne kadar ödeme talep ediyor? İşte Ankara’daki vakıf üniversitelerinin 2026-2027 eğitim ücretleri ve burs olanaklarına dair ayrıntılar...
ANKARA'DAKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİ NELER?
18 Ağustos 2026 itibarıyla YÖK’ün vakıf üniversiteleri kayıtları esas alındığında Ankara’da 13 tane vakıf üniversitesi bulunuyor. Liste şu şekilde:
1. Ankara Bilim Üniversitesi
2. Ankara Medipol Üniversitesi
3. Atılım Üniversitesi
4. Başkent Üniversitesi
5. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
6. Çankaya Üniversitesi
7. Lokman Hekim Üniversitesi
8. OSTİM Teknik Üniversitesi
9. TED Üniversitesi
10. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)
11. Türk Hava Kurumu Üniversitesi
12. Ufuk Üniversitesi
13. Yüksek İhtisas Üniversitesi
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 ÜCRETLERİ
Ankara Bilim Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik yılı eğitim ücretleri, bölümlere ve başarı sıralamalarına göre farklılık gösteriyor. Üniversite tarafından açıklanan güncel ücret bilgilerine resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı ücret tablosunu incelemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 ÜCRETLERİ
Başkent Üniversitesi’nin 2026-2027 eğitim öğretim yılına ait öğrenim ücretleri, fakülte ve programlara göre değişiklik gösteriyor. Üniversitenin güncel ücretlendirme bilgileri resmi internet sitesinde yayımlandı. Bölüm bazındaki eğitim ücretleri ve ödeme koşullarını incelemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 ÜCRETLERİ
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik yılı için belirlediği öğrenim ücretleri ve burs koşulları üniversitenin resmi internet sitesinde duyuruldu. Eğitim ücretlerine ilişkin güncel bilgilere, ödeme seçeneklerine ve varsa indirim detaylarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (TOBB ETÜ) 2026-2027 ÜCRETLERİ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ) 2026-2027 eğitim yılına ilişkin öğrenim ücretleri üniversitenin resmi internet sitesinde yayımlandı. Programlara göre değişen ücretler, burs ve indirim seçenekleri ile ödeme esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 ÜCRETLERİ
Çankaya Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik döneminde geçerli olacak öğrenim ücretleri, bölüm ve programlara göre farklılık gösteriyor. Üniversitenin açıkladığı güncel ücretler, burs olanakları ve ödeme seçeneklerine ilişkin tüm ayrıntılara aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.