ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Arıcı: Ölüm Kovanı, eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'in hikâyesini konu alıyor. Sakin bir yaşam sürmeye çalışan Clay, yakınlarından birinin büyük bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı olduğunu öğrenince yeniden harekete geçer.

İntikam için çıktığı yolda karşısına yalnızca suç örgütleri değil, devletin en üst kademelerine kadar uzanan güçlü bir yapılanma çıkar. Clay'in geçmişi ise olayların seyrini tamamen değiştirir. Çünkü o, "Beekeeper" adı verilen son derece gizli ve etkili bir teşkilatın eski üyelerinden biridir. Böylece kişisel intikam yolculuğu, sistemin karanlık yüzünü hedef alan büyük bir mücadeleye dönüşür.