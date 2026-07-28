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        Haberler Bilgi Magazin Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arıcı: Ölüm Kovanı ne zaman çekildi?

        Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Arıcı: Ölüm Kovanı ne zaman çekildi?

        Aksiyon ve gerilim türündeki Arıcı: Ölüm Kovanı (The Beekeeper), yüksek temposu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda David Ayer otururken, senaryosunu Kurt Wimmer kaleme aldı. Başrolde Jason Statham'a Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, Phylicia Rashad ve Jeremy Irons eşlik ediyor. Arıcılık mitolojisinden ilham alan film, kişisel bir intikamın giderek büyük bir komplonun ortaya çıkmasına dönüşmesini konu ediniyor. Aksiyon sahneleri ve gizemli örgüt hikâyesiyle izleyicilere tempolu bir seyir deneyimi sunuyor. Peki, Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 18:38 Güncelleme:
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        Arıcı: Ölüm Kovanı, 12 Ocak 2024 tarihinde sinemalarda vizyona giren aksiyon-gerilim filmidir. Jason Statham'ın başrolünde yer aldığı yapım, intikam temalı hikâyesini gizli bir organizasyon ekseninde işliyor. Yönetmen David Ayer'in imzasını taşıyan film, yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki, Arıcı: Ölüm Kovanı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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        ARICI: ÖLÜM KOVANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Arıcı: Ölüm Kovanı, eski bir özel servis ajanı olan Adam Clay'in hikâyesini konu alıyor. Sakin bir yaşam sürmeye çalışan Clay, yakınlarından birinin büyük bir dolandırıcılık şebekesinin kurbanı olduğunu öğrenince yeniden harekete geçer.

        İntikam için çıktığı yolda karşısına yalnızca suç örgütleri değil, devletin en üst kademelerine kadar uzanan güçlü bir yapılanma çıkar. Clay'in geçmişi ise olayların seyrini tamamen değiştirir. Çünkü o, "Beekeeper" adı verilen son derece gizli ve etkili bir teşkilatın eski üyelerinden biridir. Böylece kişisel intikam yolculuğu, sistemin karanlık yüzünü hedef alan büyük bir mücadeleye dönüşür.

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        ARICI: ÖLÜM KOVANI OYUNCULARI KİMLER?

        Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden deneyimli isimler yer alıyor:

        Jason Statham – Adam Clay

        Emmy Raver-Lampman – Agent Verona Parker

        Josh Hutcherson – Derek Danforth

        Bobby Naderi – Agent Matt Wiley

        Minnie Driver – Director Janet Harward

        Phylicia Rashad – Eloise Parker

        Jeremy Irons – Wallace Westwyld

        Jemma Redgrave – President Jessica Danforth

        Enzo Cilenti – Rico Anzalone

        David Witts – Mickey Garnett

        Michael Epp – Pettis

        Taylor James – Lazarus

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        ARICI: ÖLÜM KOVANI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

        Arıcı: Ölüm Kovanı'nın çekimleri 2022 yılının sonlarında İngiltere'de başladı ve 2023 yılı içerisinde tamamlandı. Film, post-prodüksiyon sürecinin ardından 12 Ocak 2024 tarihinde dünya genelinde vizyona girdi.

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