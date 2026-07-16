ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2026: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, net asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, temmuz ayında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte milyonlarca özel sektör çalışanı, 2026 asgari ücretinin yeniden artırılıp artırılmayacağını merak ediyor. "Temmuzda asgari ücrete zam var mı, ara zam kararı açıklandı mı?" soruları gündemdeki sıcaklığını korurken, gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. İşte asgari ücret ara zammına ilişkin son gelişmeler...
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından gözler bu kez asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca çalışan, "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?", "2026 Temmuz ayında asgari ücret artacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Hükümetten ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar yakından takip edilirken, olası ara zam beklentisi gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 temmuz asgari ücret ara zammına ilişkin son durum...
ASGARİ ÜCRETE ZAMMI SON DURUM NE?
Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.