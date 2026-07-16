ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2026: Asgari ücrete ara zam gelecek mi, net asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAMMI SON DURUM NE?

Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil.