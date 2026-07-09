AŞURE GÜNÜ SON GÜN NE ZAMAN? Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Aşure Günü son gün ne zaman?
Aşure Günü'nün son tarihi ve Muharrem ayının bitiş zamanı, milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Hicri takvime göre ilerleyen bu özel dönemin hangi gün sona ereceği, ibadetlerini ve geleneklerini yerine getirmek isteyenler için önem taşıyor. Arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan bu konu, özellikle dini günleri yakından takip edenler için gündemdeki yerini koruyor. Peki, şure Günü son gün ne zaman? Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Ayrıntılar haberimizde.
Aşure Günü’nün son tarihi ve Muharrem ayının bitiş zamanı, milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Hicri takvime göre ilerleyen bu özel dönemin hangi gün sona ereceği, ibadetlerini ve geleneklerini yerine getirmek isteyenler için önem taşıyor. Arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan bu konu, özellikle dini günleri yakından takip edenler için gündemdeki yerini koruyor. Peki, şure Günü son gün ne zaman? Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Ayrıntılar haberimizde.
MUHARREM AYI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Diyanet’in yayımladığı dini günler takvimine göre 16 Haziran Salı günü başlayan 2026 yılı Muharrem ayı, 14 Temmuz Salı akşamı itibarıyla tamamlanmış olacak.
AŞURE GÜNÜ SON GÜN NE ZAMAN?
2026 yılında Aşure Günü (10 Muharrem), 5 Temmuz 2026 Pazar günü idrak edildi. Aşure Günü tek bir gün olarak kabul edilse de, Muharrem ayı boyunca aşure yapılıp dağıtılabildiği için bu gelenek Muharrem ayının sonuna kadar, yani 14 Temmuz 2026 Salı akşamına kadar devam edebilir.