Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem AŞURE GÜNÜ SON GÜN NE ZAMAN? Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Aşure Günü son gün ne zaman?

        AŞURE GÜNÜ SON GÜN NE ZAMAN? Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Aşure Günü son gün ne zaman?

        Aşure Günü'nün son tarihi ve Muharrem ayının bitiş zamanı, milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Hicri takvime göre ilerleyen bu özel dönemin hangi gün sona ereceği, ibadetlerini ve geleneklerini yerine getirmek isteyenler için önem taşıyor. Arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan bu konu, özellikle dini günleri yakından takip edenler için gündemdeki yerini koruyor. Peki, şure Günü son gün ne zaman? Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 17:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Aşure Günü’nün son tarihi ve Muharrem ayının bitiş zamanı, milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Hicri takvime göre ilerleyen bu özel dönemin hangi gün sona ereceği, ibadetlerini ve geleneklerini yerine getirmek isteyenler için önem taşıyor. Arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan bu konu, özellikle dini günleri yakından takip edenler için gündemdeki yerini koruyor. Peki, şure Günü son gün ne zaman? Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        MUHARREM AYI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

        Diyanet’in yayımladığı dini günler takvimine göre 16 Haziran Salı günü başlayan 2026 yılı Muharrem ayı, 14 Temmuz Salı akşamı itibarıyla tamamlanmış olacak.

        3

        AŞURE GÜNÜ SON GÜN NE ZAMAN?

        2026 yılında Aşure Günü (10 Muharrem), 5 Temmuz 2026 Pazar günü idrak edildi. Aşure Günü tek bir gün olarak kabul edilse de, Muharrem ayı boyunca aşure yapılıp dağıtılabildiği için bu gelenek Muharrem ayının sonuna kadar, yani 14 Temmuz 2026 Salı akşamına kadar devam edebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadın sürücüye dikiz aynası ile feci darp!

        Zonguldak'ta, otomobil sürücüsü E.K. ile B.D. isimli kadın sürücünün kullandığı motosiklet çarpıştı. Kadın sürücünün otomobilin dikiz aynısını kırması üzerine araç sürücüsü E.K., dikiz aynasıyla B.D.'yi darp etti. Çıkan arbededen kaçan sürücü markete sığınmak zorunda kaldı

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!