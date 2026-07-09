Aşure Günü’nün son tarihi ve Muharrem ayının bitiş zamanı, milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor. Hicri takvime göre ilerleyen bu özel dönemin hangi gün sona ereceği, ibadetlerini ve geleneklerini yerine getirmek isteyenler için önem taşıyor. Arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan bu konu, özellikle dini günleri yakından takip edenler için gündemdeki yerini koruyor. Peki, şure Günü son gün ne zaman? Muharrem ayı ne zaman sona eriyor? Ayrıntılar haberimizde.