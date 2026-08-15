ATV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

ATV yayınını uydu alıcısına yeniden eklemek veya kanal listesini güncellemek için manuel kanal araması yapılabilir. Bunun için öncelikle kumandadan Menü veya Setup bölümüne girilmesi gerekiyor.

Ardından uydu alıcısının marka ve modeline göre Kanal Arama, Manuel Arama, Kanal Ekleme veya El ile Arama seçeneklerinden uygun olan açılmalı.

Açılan ekranda frekans bilgileri şu şekilde girilmeli:

Frekans: 12053 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Symbol Rate: 27500 FEC: 5/6

Bilgiler girildikten sonra OK tuşuyla değerler kaydedilmeli ve Arama Başlat veya TP Ara seçeneği kullanılarak kanal taraması başlatılmalı. ATV'nin resmi uydu frekans bilgisinde, bazı uydu alıcılarında FEC alanı bulunmayabileceği ve bu durumda FEC değerinin ayrıca girilmesine gerek olmadığı belirtiliyor.