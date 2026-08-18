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        Haberler Bilgi AUZEF 3 DERS SINAVI TARİHİ 2026: İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılabilir?

        AUZEF 3 DERS SINAVI TARİHİ 2026: İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılabilir?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde (AZUEF) mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler için Mezuniyete Üç Ders Sınavı başvuruları 17 Ağustos'ta tamamlandı. Akabinde ise tüm gözler sınav tarihine çevrildi. Fakülte tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda sınav tarihi ve sınava katılım koşulları gibi bilgilere yer verilmişti. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak, kimler katılabilir? İşte, 2026 AUZEF 3 ders sınavı tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 16:00 Güncelleme:
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        ‘’2026 AUZEF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?’’ sorusu, İstanbul Üniversitesi mezuniyete üç ders sınavı başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı. Eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (AUZEF) sürdüren ve mezuniyet için en fazla 3 başarısız dersi kalan öğrenciler, 2025-2026 akademik yılı 3 ders sınav takvimine odaklanmış durumda. Peki, AUZEF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılabilir? İşte 2026 AUZEF 3 ders sınavı tarihi ve katılım koşulları!

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        2026 AUZEF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AZUEF) 2025-2026 akademik takvimi ile mezuniyete üç ders sınavı için tarih belli oldu.

        AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü yapılacak. Sınav saat 10:00’da başlayacak.

        Bütünleme sınavlarının ardından mezuniyet hakkı kazanmak isteyen öğrenciler belirtilen gün ve saatte sınava katılım sağlayacak.

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        AUZEF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        AUZEF tarafından yayımlanan duyuruda sınava hangi öğrencilerin katılabileceği bilgisine yer verilmişti. Buna göre, mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla 3 FF dersi bulunan öğrenciler sınava katılabilecek.

        FF dersi bulunmayan ancak Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) 2.00’ın altında kalan öğrenciler, en fazla 3 DC/DD dersinden sınava girebilecek.

        İlgili eğitim-öğretim yılı içinde dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (Devamlı Öğrenci) olan öğrenciler sınava katılım sağlayabilecek.

        AUZEF 3 DERS SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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        DERS MATERYALLERİNE NASIL ULAŞILIR?

        Başvurusu onaylanan öğrenciler, sınava hazırlık sürecinde ders materyallerinden yararlanabilirler.

        Adaylar, derslere ait materyallere https://aksis.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden ÖYS (Öğrenme Yönetim Sistemi) sekmesini kullanarak ulaşabilirler.

        Mezuniyete üç ders sınavında AUZEF Mobil uygulaması üzerinden ders materyallerine ulaşılamayacak. Bunun yerine doğrudan internet tarayıcısından giriş yapılması gerekmektedir.

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