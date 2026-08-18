AUZEF 3 DERS SINAVI TARİHİ 2026: İstanbul Üniversitesi AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılabilir?

‘’2026 AUZEF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak?’’ sorusu, İstanbul Üniversitesi mezuniyete üç ders sınavı başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı. Eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde (AUZEF) sürdüren ve mezuniyet için en fazla 3 başarısız dersi kalan öğrenciler, 2025-2026 akademik yılı 3 ders sınav takvimine odaklanmış durumda. Peki, AUZEF 3 ders sınavı ne zaman yapılacak, kimler katılabilir? İşte 2026 AUZEF 3 ders sınavı tarihi ve katılım koşulları!