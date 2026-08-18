BEKÇİ ALIMI SON DURUM 2026 | Bu yıl yeni bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu?
Bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartları, başvuru yapmak isteyen adaylar tarafından takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan yeni çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin detaylar için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak olan ilan takvimi bekleniyor. Peki 2026 bekçi alımı yapılacak mı, başvurular ne zaman başlayacak? İşte bekçilik başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler...
Bekçi alımı son durum, Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer alıyor. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni döneme ilişkin resmi başvuru ilanı henüz yayımlanmazken, adaylar bekçi alımı başvuru tarihi, kontenjan sayısı ve şartlarını araştırıyor. 9 Nisan 2026 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle bekçilik başvuru şartlarında da bazı güncellemeler yapılmıştı. Peki 2026 bekçi alımı olacak mı, başvurular ne zaman başlayacak ve kimler bekçi olabilir? İşte, 2026 bekçi alımı başvuru tarihleri ve şartlarına ilişkin detaylar...
2026 BEKÇİ ALIMI YAPILACAK MI?
2026 yılı bekçi alımına ilişkin şu ana kadar EGM veya Polis Akademisi tarafından yayımlanmış resmi bir başvuru ilanı bulunmuyor. Bu nedenle yeni alımın kaç kişiyle yapılacağı ve başvuru tarihleri henüz kesinleşmedi.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, yapılacak resmi ilan sonrasında netlik kazanacak. Geçmiş dönemlerde bekçilik alımları Polis Akademisi tarafından yayımlanan kılavuzlar üzerinden yürütüldü. Yeni alım olması halinde başvurunun nasıl yapılacağı ve sınav sürecinin ayrıntıları da yayımlanacak kılavuzda yer alacak.
2026 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
9 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle çarşı ve mahalle bekçiliğine girişte aranan bazı şartlar güncellendi. Mevcut düzenlemeye göre adaylarda Türk vatandaşı olma ve en az lise veya dengi okul mezunu olma şartları bulunuyor.
Öne çıkan şartlar arasında şunlar yer alıyor:
- Türk vatandaşı olmak,
- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
- Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
- Başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet ediyor olmak,
- Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşuna üye olmamak.
Başvuru döneminde yayımlanacak resmi kılavuz, adaylarda aranacak şartların nihai şeklini belirleyecek.
BEKÇİLİKTE YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?
2026 yılında yapılan düzenlemeyle bekçilik için yaş kriteri yeniden düzenlendi. Buna göre adayların sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor. 18 yaşını tamamladıktan sonra yapılan yaş düzeltmelerinde ise düzeltmeden önceki yaş dikkate alınıyor.
BEKÇİLİKTE ASKERLİK ŞARTI VAR MI?
Güncel düzenlemeye göre erkek adayların başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini tamamlamış olması gerekiyor. Bu şart, 2026 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle dikkat çeken kriterlerden biri oldu.
BEKÇİLİK BAŞVURUSUNDA İKAMET ŞARTI VAR MI?
Yeni düzenlemeyle adayların başvuru yaptığı ilde son bir yıldır ikamet etmesi şartı getirildi. Dolayısıyla 2026 yılında yeni bir bekçi alım ilanı yayımlandığında adayların ikamet durumlarını da başvuru şartları kapsamında kontrol etmesi gerekecek.
BEKÇİLİK SINAVI NASIL YAPILIYOR?
Bekçilik alım sürecinde adayları farklı aşamalardan oluşan bir sınav süreci bekliyor. Mevcut sınav sisteminde ön sağlık kontrolünün ardından yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamaları bulunuyor. Ancak 2026 yılı için yeni bir alım ilanı yayımlandığında sınav tarihleri, merkezleri ve uygulama ayrıntıları resmi kılavuzla kesinleşecek.
BEKÇİ ALIMI İLANI NEREDEN TAKİP EDİLECEK?
2026 bekçi alımıyla ilgili resmi gelişmelerin EGM, Polis Akademisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak duyurulardan takip edilmesi gerekiyor.