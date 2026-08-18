BEKÇİ ALIMI SON DURUM 2026 | Bu yıl yeni bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu mu?

2026 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

9 Nisan 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle çarşı ve mahalle bekçiliğine girişte aranan bazı şartlar güncellendi. Mevcut düzenlemeye göre adaylarda Türk vatandaşı olma ve en az lise veya dengi okul mezunu olma şartları bulunuyor.

Öne çıkan şartlar arasında şunlar yer alıyor:

- Türk vatandaşı olmak,

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,

- Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

- Başvuru yapılan ilde son bir yıldır ikamet ediyor olmak,

- Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi parti yan kuruluşuna üye olmamak.

Başvuru döneminde yayımlanacak resmi kılavuz, adaylarda aranacak şartların nihai şeklini belirleyecek.