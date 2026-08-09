Akaryakıt fiyatlarına 1,56 TL zam geliyor: 11 Ağustos'ta tabelalar değişecek!
Benzin fiyatlarına uygulanan 1 lira 10 kuruşluk zammın ardından yeni zam kapıda. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde artış yapılacak. Zamlı tarifenin 11 Ağustos Salı günü itibariyle pompaya yansıması bekleniyor. İşte 9 Ağustos 2026 İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum…
Akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrasında benzin fiyatlarına yeni bir zam bekliyor. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam geliyor. Akaryakıt zammının, 10 Ağustos Pazartesi'yi 11 Ağustos Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor. İşte, Ağustos 2026 akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında son durum…
BENZİN FİYATLARINA ZAM MI GELECEK?
Benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam yapılması bekleniyor. Yeni benzin zammının 11 Ağustos Salı gününden itibaren doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılması bekleniyor.
SON OLARAK 1,10 TL ZAM GELMİŞTİ
Benzine bir önceki zamda 1,10 TL artış yapılmıştı. Yeni açıklanan 1,56 TL'lik zamla birlikte benzin fiyatındaki toplam artış kısa sürede 2,66 TL'ye ulaşacak.
BENZİN ZAMMI NE ZAMAN POMPAYA YANSIYACAK?
Benzine yapılacak 1,56 TL'lik zam, 10 Ağustos Pazartesi'yi 11 Ağustos Salı'ya bağlayan gece yarısı uygulanacak. Bu nedenle zamlı fiyatlar 11 Ağustos Salı sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarının tabelalarında görülecek.
9 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Zam öncesinde İstanbul'da güncel pompa fiyatları şöyle:
AKARYAKIT ZAMMI SONRASINDA BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL OLACAK?
1,56 TL'lik artışın ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatının 69,92 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Benzin zammıyla Anadolu'daki bazı illerde benzin fiyatının 70 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor.