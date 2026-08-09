Akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrasında benzin fiyatlarına yeni bir zam bekliyor. Sektör kaynaklarına göre benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam geliyor. Akaryakıt zammının, 10 Ağustos Pazartesi'yi 11 Ağustos Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor. İşte, Ağustos 2026 akaryakıt zammı ile güncel LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatlarında son durum…