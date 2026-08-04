UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Hradec Kralove oldu. Siyah-beyazlı ekip, Çekya temsilcisini eleyerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. İlk karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanırken, rövanş maçı ise deplasmanda tur mücadelesi verilecek. Taraftarlar Beşiktaş-Hradec Kralove maçı tarihi ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi tarihte oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler…