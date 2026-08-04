Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı

        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Midtjylland engelini geçerek bir üst tura yükselen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi play-off turuna bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve maçın oynanacağı stadyumu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 01:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Hradec Kralove oldu. Siyah-beyazlı ekip, Çekya temsilcisini eleyerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. İlk karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanırken, rövanş maçı ise deplasmanda tur mücadelesi verilecek. Taraftarlar Beşiktaş-Hradec Kralove maçı tarihi ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi tarihte oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler…

        2

        BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş-Hradec Kralove maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

        Eşleşmede ilk karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

        Rövanş mücadelesi ise Çekya'da Hradec Kralove'nin sahasında gerçekleştirilecek.

        5

        BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Turun rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'teki tarihi hazirede 7 mezar taşı tahrip edildi

        İstanbul Fatih'te bir şüpheli, Haydarhane Camisi Haziresi'ndeki 7 mezar taşına zarar verdikten sonra kaçtı. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        Türk mürettebatlı gemiye dron saldırısı
        25 eyaletten Trump yönetimine dava
        25 eyaletten Trump yönetimine dava
        Pilot, valizinde uyuşturucu ile yakalandı
        Pilot, valizinde uyuşturucu ile yakalandı
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        18 yaralı var! Minibüs tıra çarptı
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        Benfica'dan, HT Spor'a Pavlidis açıklaması!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        Galatasaray'dan Nathan Zeze için teklif!
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        Gaziler için tarihi düzenleme
        Gaziler için tarihi düzenleme
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!