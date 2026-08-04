Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Midtjylland engelini geçerek bir üst tura yükselen siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi play-off turuna bir adım daha yaklaşmak için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve maçın oynanacağı stadyumu araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki rakibi Hradec Kralove oldu. Siyah-beyazlı ekip, Çekya temsilcisini eleyerek adını play-off turuna yazdırmayı hedefliyor. İlk karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanırken, rövanş maçı ise deplasmanda tur mücadelesi verilecek. Taraftarlar Beşiktaş-Hradec Kralove maçı tarihi ve yayın bilgilerini yakından takip ediyor. Peki, Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi tarihte oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair merak edilenler…
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşması 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Hradec Kralove maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Eşleşmede ilk karşılaşma Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Rövanş mücadelesi ise Çekya'da Hradec Kralove'nin sahasında gerçekleştirilecek.
BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Turun rövanş mücadelesi ise 13 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.