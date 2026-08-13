Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı Beşiktaş Hradec Kralove şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR, PLAY-OFF’TA RAKİBİ KİM OLACAK?

Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında galip gelmesi ya da beraberlik alması halinde doğrudan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek. Çekya temsilcisinin mücadeleyi tek farkla kazanması durumunda ise karşılaşma uzatmalara taşınacak. Hradec Kralove’un iki veya daha fazla farklı galibiyet elde etmesi halinde turu geçen taraf konuk ekip olacak.

Siyah-beyazlılar, rakibini saf dışı bırakması durumunda play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile eşleşecek. Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb’e karşı oynadığı iki karşılaşmayı da kaybederek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmişti.