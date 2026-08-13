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        Haberler Bilgi Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı Beşiktaş Hradec Kralove şifresiz mi?

        Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı Beşiktaş Hradec Kralove şifresiz mi?

        Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için kritik bir rövanş sınavına çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Hradec Kralove ile eşleşen siyah-beyazlılar, deplasmanda oynanan ilk mücadeleden 1-0'lık galibiyetle dönerek avantajı eline geçirdi. Dolmabahçe'de taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak Beşiktaş, skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunun kapısını aralamak için Hradec Kralove karşısında kritik bir rövanş mücadelesine çıkacak. Çekya’da oynanan ilk mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’nda taraftar desteğini de arkasına alarak turu tamamlamak istiyor. Beşiktaş’a galibiyetin yanı sıra beraberlik de bir üst tur için yeterli olacak. Rakibini elemesi halinde Kauno Zalgiris ile eşleşecek olan siyah-beyazlı ekibin kritik mücadelesi öncesinde maç saati ve yayın bilgileri de merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş - Hradec Kralove maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesinde bilinmesi gerekenler…

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        BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada İsviçreli hakem Urs Schnyder görev yapacak.

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        BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

        Beşiktaş’ın Avrupa arenasındaki kritik karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Mücadelenin yayını şifreli olacak.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Beşiktaş: Nübel, Murillo, Tiago Djalo, Emirhan, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Semih Kılıçsoy, Oh Hyeon-gyu

        Hradec Kralove: Zadrazil, Cech, Cihak, Horak, Dancak, Darida, Kucera, Sloncik, Uhrincat, Mihalik, Van Buren

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        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR, PLAY-OFF’TA RAKİBİ KİM OLACAK?

        Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında galip gelmesi ya da beraberlik alması halinde doğrudan UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek. Çekya temsilcisinin mücadeleyi tek farkla kazanması durumunda ise karşılaşma uzatmalara taşınacak. Hradec Kralove’un iki veya daha fazla farklı galibiyet elde etmesi halinde turu geçen taraf konuk ekip olacak.

        Siyah-beyazlılar, rakibini saf dışı bırakması durumunda play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile eşleşecek. Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb’e karşı oynadığı iki karşılaşmayı da kaybederek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmişti.

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