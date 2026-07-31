Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 23 Temmuz 2026 tarihinde onaylanan Bewen Enerji halka arzında takvim değişikliğine gidildi. Şirket tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, planlanan talep toplama sürecinin ertelendiği bildirildi. Açıklamada, son dönemdeki piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu kararın alındığı vurgulandı. Böylece yatırımcıların katılım göstermesi beklenen halka arz süreci ileri bir tarihe bırakılmış oldu. Peki, Bewen Enerji halka arzı neden ertelendi ve yeni talep toplama tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…