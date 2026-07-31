Bewen Enerji halka arz ertelendi mi? Bewen Enerji yeni talep toplama tarihi ne zaman, kaç lot verir?
Bewen Enerji A.Ş.'nin halka arz sürecine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan talep toplama sürecinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, mevcut piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörüldüğü belirtildi. Şirket, yatırımcıların olası olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiğini açıkladı. Yeni talep toplama takviminin ise daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Peki, Bewen Enerji halka arz ertelendi mi, yeni talep toplama tarihi ne zaman açıklanacak ve kaç lot verir? İşte Bewen Enerji talep toplama tarihleri...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 23 Temmuz 2026 tarihinde onaylanan Bewen Enerji halka arzında takvim değişikliğine gidildi. Şirket tarafından yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasında, planlanan talep toplama sürecinin ertelendiği bildirildi. Açıklamada, son dönemdeki piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu kararın alındığı vurgulandı. Böylece yatırımcıların katılım göstermesi beklenen halka arz süreci ileri bir tarihe bırakılmış oldu. Peki, Bewen Enerji halka arzı neden ertelendi ve yeni talep toplama tarihleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
BEWEN ENERJİ HALKA ARZI ERTELENDİ Mİ?
Bewen Enerji A.Ş., yaptığı resmi açıklamayla halka arz sürecinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Şirket, daha önce 29, 30 ve 31 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan talep toplama işlemlerinin mevcut piyasa koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
BEWEN ENERJİ HALKA ARZI NEDEN ERTELENDİ?
Şirket tarafından yapılan açıklamada, halka arz sürecinin yeniden değerlendirildiği belirtildi.
Açıklamada şu gerekçelere yer verildi:
Gerçekleşen piyasa koşullarının yeniden değerlendirilmesi,
Halka arzdan beklenen faydanın mevcut şartlarda elde edilemeyeceğinin öngörülmesi,
Halka arz sonrasında yatırımcıların olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmek istenmesi.
Bu nedenlerle halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği bildirildi.
BEWEN ENERJİ A.Ş. HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Olası katılım sayılarına göre bireysel yatırımcıların alabileceği tahmini lot miktarları şu şekilde:
150 bin katılım ~ 266 lot (12.794 TL)
250 bin katılım ~ 160 lot (7.696 TL)
350 bin katılım ~ 115 lot (5.531 TL)
500 bin katılım ~ 80 lot (3.848 TL)
700 bin katılım ~ 57 lot (2.741 TL)
1,1 milyon katılım ~ 36 lot (1.731 TL)
1,6 milyon katılım ~ 25 lot (1.202 TL)
2,2 milyon katılım ~ 18 lot (865 TL)
BEWEN ENERJİ HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bewen Enerji halka arzının Katılım Endeksine uygun olmadığı açıklandı.
YENİ TALEP TOPLAMA TARİHİ NE ZAMAN?
Bewen Enerji tarafından yapılan açıklamada yeni talep toplama tarihleri henüz açıklanmadı.
Şirket, yeni halka arz takviminin belirlendikten sonra ayrıca kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.
Yatırımcıların bundan sonraki süreçte şirketten ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.
BEWEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Bewen Enerji halka arzında;
Halka arz fiyatı: 48,10 TL
olarak açıklandı.