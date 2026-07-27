Bewen Enerji, yenilenebilir enerji halka arz oluyor. Halka arz gelirinin önemli bir bölümünün şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması planlanıyor. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi bekleniyor. Peki, Bewen Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte merak edilenler...