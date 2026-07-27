Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Bewen Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu?
Bewen Enerji A.Ş.'nin halka arzı için yatırımcıların beklediği talep toplama takvimi netleşti. Halka arzda pay fiyatı 48,10 TL olarak belirlenirken, satış sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketin halka arzı, Borsa İstanbul yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar ise hisse fiyatının yanı sıra kişi başına düşecek lot miktarını ve katılım endeksine uygunluk durumunu araştırıyor. Peki, Bewen Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte Bewen Enerji halka arzına ilişkin tüm detaylar.
Bewen Enerji, yenilenebilir enerji halka arz oluyor. Halka arz gelirinin önemli bir bölümünün şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda kullanılması planlanıyor. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesi bekleniyor. Peki, Bewen Enerji halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? İşte merak edilenler...
BEWEN ENERJİ HALKA ARZI NE ZAMAN?
Bewen Enerji A.Ş., halka arz kapsamında 29-30-31 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak.
Yatırımcılar, halka arza katılan banka ve aracı kurumlar üzerinden üç gün boyunca taleplerini iletebilecek.
BEWEN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Bewen Enerji'nin halka arzında bir lot fiyatı 48,10 TL olarak belirlendi.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.
BEWEN ENERJİ HALKA ARZI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Bewen Enerji halka arzının Katılım Endeksine uygun olmadığı açıklandı.
BEWEN ENERJİ A.Ş. HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Olası katılım sayılarına göre bireysel yatırımcıların alabileceği tahmini lot miktarları şu şekilde:
150 bin katılım ~ 266 lot (12.794 TL)
250 bin katılım ~ 160 lot (7.696 TL)
350 bin katılım ~ 115 lot (5.531 TL)
500 bin katılım ~ 80 lot (3.848 TL)
700 bin katılım ~ 57 lot (2.741 TL)
1,1 milyon katılım ~ 36 lot (1.731 TL)
1,6 milyon katılım ~ 25 lot (1.202 TL)
2,2 milyon katılım ~ 18 lot (865 TL)
BEWEN ENERJİ A.Ş. HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Midas Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.