EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

Sektör endeksleri incelendiğinde günün en fazla kazandıran sektörü yüzde 1,46 ile tekstil deri oldu.

En sert kayıp ise yüzde 9,22 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.