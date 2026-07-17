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        Borsa neden düştü? 17 Temmuz Cuma borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa İstanbul'da yatırımcıların yakından takip ettiği BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde değer kaybetti. Güne düşüşle başlayan endeks, gün sonunda yüzde 1,90 gerileyerek 13.981,05 puandan kapanış yaptı. Küresel piyasalardaki risk iştahının azalması ve Orta Doğu'daki gelişmeler satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı. Bankacılık ve holding hisselerinde görülen değer kayıpları da endeks üzerinde etkili oldu. Analistler, gelecek hafta açıklanacak yurt içi ve yurt dışı ekonomik verilerin piyasaların yönü açısından belirleyici olacağını ifade ediyor. Peki, Borsa neden düştü? 17 Temmuz Cuma borsa bugün neden düşüyor? İşte 17 Temmuz Cuma günü borsadaki düşüşün nedenleri ve günün öne çıkan gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 19:29 Güncelleme:
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        1

        Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü satış ağırlıklı bir görünümle tamamlandı. BIST 100 endeksi gün içerisinde düşüş eğilimini koruyarak 13.981,05 puana geriledi. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve risk algısındaki bozulma yurt içi piyasaları da etkiledi. Sektör endekslerinde özellikle finansal kiralama ve faktoring hisselerinde sert kayıplar dikkat çekti. Peki, 17 Temmuz Cuma günü Borsa İstanbul neden düştü? İşte piyasalardaki son durum ve uzmanların değerlendirmeleri…

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        BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,74 düşüşle 14.145,75 puandan başladı. Gün boyunca satış baskısının etkisini sürdürmesiyle endeks, yüzde 1,90 değer kaybederek 13.981,05 puandan kapanış yaptı.

        Endeks, önceki kapanışa göre 270,24 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 166,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

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        BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ?

        Analistlere göre Borsa İstanbul'daki satışlarda küresel piyasalardaki olumsuz hava etkili oldu. Özellikle:

        Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler,

        Yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesi,

        Küresel risk iştahındaki azalma,

        BIST 100 endeksinde satış baskısının artmasına neden olan başlıca faktörler arasında gösterildi.

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        BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE SON DURUM

        Günün kapanış verilerine göre;

        Bankacılık endeksi yüzde 1,91 değer kaybetti.

        Holding endeksi ise yüzde 0,76 geriledi.

        Bu düşüşler de BIST 100 endeksi üzerinde baskı oluşturan önemli unsurlar arasında yer aldı.

        5

        EN ÇOK KAZANDIRAN VE KAYBETTİREN SEKTÖRLER

        Sektör endeksleri incelendiğinde günün en fazla kazandıran sektörü yüzde 1,46 ile tekstil deri oldu.

        En sert kayıp ise yüzde 9,22 ile finansal kiralama ve faktoring sektöründe yaşandı.

        6

        GELECEK HAFTA PİYASALARDA NELER TAKİP EDİLECEK?

        Analistler, gelecek hafta hem yurt içinde hem de küresel piyasalarda önemli gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor.

        Takip edilecek başlıca gelişmeler şunlar olacak:

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı,

        Moody's'in Türkiye kredi notu değerlendirmesi,

        Dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri,

        Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı.

        7

        BİST 100 ENDEKSİNDE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

        Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre BIST 100 endeksinde:

        13.900 ve 13.800 puan destek seviyeleri,

        14.100 ve 14.200 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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