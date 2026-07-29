Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde satış baskısı etkisini artırdı. BIST 100 endeksi güne yatay başlamasına rağmen küresel piyasalardan gelen olumsuz sinyallerle birlikte günü ekside kapattı. Özellikle teknoloji ve çip sektöründe yaşanan küresel satış dalgası gelişmekte olan ülke piyasalarını da etkiledi. Jeopolitik risklerdeki artış ve Fed'in faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi satışların derinleşmesine neden oldu. Peki, borsa neden düşüyor? İşte 29 Temmuz 2026 Borsa İstanbul'daki düşüşün öne çıkan nedenleri...