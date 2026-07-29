Borsa neden düştü? 29 Temmuz Çarşamba borsa neden düşüyor?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 29 Temmuz Çarşamba gününe 13.692,31 puandan yatay bir başlangıç yaptı. Gün içinde küresel piyasalardaki satış baskısının etkisiyle endekste aşağı yönlü hareket hız kazandı. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,36 değer kaybederek 13.501,55 puandan tamamladı. Çip üreticisi şirket hisselerinde yaşanan sert satışlar ve jeopolitik gelişmeler küresel risk iştahını olumsuz etkiledi. Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına odaklandı. Peki, Borsa neden düştü? 29 Temmuz 2026 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor? İşte Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenleri ve piyasalarda son durum...
Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü işlem gününde satış baskısı etkisini artırdı. BIST 100 endeksi güne yatay başlamasına rağmen küresel piyasalardan gelen olumsuz sinyallerle birlikte günü ekside kapattı. Özellikle teknoloji ve çip sektöründe yaşanan küresel satış dalgası gelişmekte olan ülke piyasalarını da etkiledi. Jeopolitik risklerdeki artış ve Fed'in faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli hareket etmesi satışların derinleşmesine neden oldu. Peki, borsa neden düşüyor? İşte 29 Temmuz 2026 Borsa İstanbul'daki düşüşün öne çıkan nedenleri...
BORSA İSTANBUL NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 13.692,31 puandan yatay bir açılış yaptı. Ancak gün içerisinde küresel piyasalarda artan satış baskısının etkisiyle endeks değer kaybetti ve kapanışı yüzde 1,36 düşüşle 13.501,55 puandan gerçekleştirdi.
Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla birlikte bankacılık ve sanayi hisselerinde de satışların öne çıktığı görüldü.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 186,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 173,5 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 3,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,03 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,16 ile madencilik oldu.
Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararı öncesinde küresel piyasalarda negatif bir seyir izleniyor.
ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'ta düzenlediği hava saldırıları ile İran'ın Orta Doğu'daki ABD güçlerine yönelik balistik füze saldırısı, bölgedeki gerilimi tırmandırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün'deki ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık İran'ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi.
Bölgede yükselen tansiyonun enerji maliyetlerini artırarak enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğine ilişkin endişeler güçlenirken, yatırımcıların odağında Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.
Para piyasalarında Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutacağı beklentisi ağırlık kazanırken, faiz artırımı ihtimali de fiyatlanmaya devam ediyor.
Analistler yarın piyasalarda Fed'in faiz kararının ve etkilerinin yanı sıra yurt içinde işsizlik oranı, ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme, İngiltere'de Merkez Bankası (BoE) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puanın destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI ARTTI
Küresel piyasalarda özellikle çip üreticisi şirketlerin hisselerinde görülen sert düşüşler risk iştahını zayıflattı. Teknoloji sektöründe yaşanan değer kayıpları Avrupa ve Asya borsalarının yanı sıra Borsa İstanbul'u da olumsuz etkiledi.
Analistler, teknoloji hisselerindeki satışların küresel endekslerde baskı oluşturduğunu ve yatırımcıların daha güvenli varlıklara yöneldiğini belirtiyor.
FED FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Piyasalarda bugün en önemli gündem maddesi ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararı oldu. Faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli davranması hisse senedi piyasalarında işlem hacimlerini azaltırken satış baskısını artırdı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı açıklamalar da küresel piyasaların yönü açısından yakından takip edilecek.
JEOPOLİTİK RİSKLER ETKİLİ OLDU
Son günlerde yeniden yükselen jeopolitik gerilimler de küresel piyasalarda risk algısını artırdı. Artan belirsizlik ortamı nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesi hisse senedi piyasalarında satışları destekleyen bir diğer unsur oldu.
Uzmanlar, jeopolitik gelişmelerin kısa vadede piyasalarda dalgalanmayı artırabileceğine dikkat çekiyor.