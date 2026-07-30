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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı! 30 Temmuz Perşembe borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı! 30 Temmuz Perşembe borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 30 Temmuz 2026 işlem gününü kayıpla tamamladı. Güne yüzde 0,13 düşüşle başlayan endeks, gün boyunca satış baskısının etkisiyle gerileyerek kapanışta yüzde 1,55 değer kaybetti. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası oluşan belirsizlikler ve Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimler risk iştahını olumsuz etkiledi. Bankacılık hisselerinde görülen satışlar endeks üzerindeki baskıyı artırırken, sektörler arasında en sert düşüş bilişim endeksinde yaşandı. Yatırımcılar hem yurt içi hem de küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Peki, "Borsa neden düştü, BIST 100 endeksi neden değer kaybetti?" İşte 30 Temmuz 2026 Borsa İstanbul'daki düşüşün nedenleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,13 düşüşle 13.484,54 puandan başladıktan sonra satışların hız kazanmasıyla günü 13.292,93 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre 208,62 puan gerilerken toplam işlem hacmi 162,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Küresel piyasalarda Fed'in faiz kararı sonrasında oluşan belirsizlikler ve makroekonomik veriler fiyatlamalarda etkili oldu. Özellikle bankacılık hisselerindeki kayıplar endeksin aşağı yönlü hareketini destekledi. Peki, borsa neden düştü? İşte detaylar...

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        BİST 100 ENDEKSİ GÜNÜ YÜZDE 1,55 DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,55 değer kaybederek 13.292,93 puandan tamamladı.

        Endeks, önceki kapanışa göre 208,62 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 162,4 milyar lira oldu.

        İşlem gününe 13.484,54 puandan başlayan BIST 100'de gün boyunca satış baskısı etkisini sürdürdü.

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        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'daki düşüşte hem küresel hem de yurt dışı kaynaklı gelişmeler etkili oldu.

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması piyasalarda sürpriz yaratmasa da kararın 9'a karşı 3 oyla alınması, Fed üyeleri arasında görüş ayrılıklarının arttığını ortaya koydu. Bu durum, yatırımcıların para politikasına ilişkin belirsizlik algısını güçlendirdi.

        Öte yandan Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gelişmeler de küresel risk iştahını baskılayan önemli unsurlar arasında yer aldı.

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        Bankacılık endeksi yüzde 2,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,55 ile bilişim oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıkladığı faiz kararının ardından bugün yayımlanan ABD verileriyle Fed'in para politikasına ilişkin değişen beklentiler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

        Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin iki gün süren toplantısının ardından politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

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        Kararın 3'e karşı 9 oyla alınması, Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyarken para politikasının seyrine ilişkin belirsizlikleri artırmıştı.

        Buna karşın, bugün açıklanan ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 ile beklentilerin altında büyümesi, Fed'in faiz politikasına yönelik piyasa beklentilerini etkiledi.

        Ekonomideki yavaşlamada kamu harcamalarındaki düşüş ile yatırım ve ihracattaki ivme kaybı etkili olurken tüketici harcamalarındaki artış büyümeyi kısmen destekledi.

        Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de haziranda aylık yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,3 artarak önceki aya göre yavaşladı.

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        Bu gelişmelerle birlikte Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, piyasalarda etkili olan negatif seyrin yerini pozitif bir görünüme bırakmasını sağladı.

        Analistler yarın yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Japonya'da BoJ'un faiz kararı ve Almanya'da işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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