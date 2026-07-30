Bu gelişmelerle birlikte Fed'in para politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, piyasalarda etkili olan negatif seyrin yerini pozitif bir görünüme bırakmasını sağladı.

Analistler yarın yurt içinde finansal hesaplar ve aylık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında Japonya'da BoJ'un faiz kararı ve Almanya'da işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.400 ve 13.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.