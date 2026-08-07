BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 7 Ağustos 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

Haftanın son iş gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyicilerin gündeminde. 7 Ağustos 2026 Cuma günü ana kanallarda diziler, yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler ise Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin yayın programlarını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 7 Ağustos Cuma gününe ait güncel TV yayın akışı…