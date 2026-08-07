BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 7 Ağustos 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...
7 Ağustos 2026 Cuma günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. Dizilerden yarışma programlarına, yerli ve yabancı filmlerden eğlence yapımlarına kadar birçok seçenek gün boyunca ekranlarda olacak. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin Cuma günü yayın programları netleşti. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 7 Ağustos Cuma gününün kanal kanal yayın akışı…
Haftanın son iş gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyicilerin gündeminde. 7 Ağustos 2026 Cuma günü ana kanallarda diziler, yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler ise Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin yayın programlarını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 7 Ağustos Cuma gününe ait güncel TV yayın akışı…
7 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Muhbir
22:30 Tehlikeli Görev
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Uzak Şehir
16:45 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
22:15 Kuralsız Sokaklar
23:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kırgın Çiçekler
13:00 Gün Ortası
14:00 Altı Üstü İstanbul
16:30 Var Mısın Yok Musun
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altı Üstü İstanbul
23:40 Kill Bill 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:10 Kalk Gidelim
10:05 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Asırlık Gece
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Çirkin
12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:15 Güzel Köylü
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Süt Kardeşler
21:45 Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 İllegal Hayatlar: Meclis
22.45 İllegal Hayatlar: Meclis
00.45 Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:00 Gazete Magazin
13:00 Doktor Aksoy
15:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)