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        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 7 Ağustos 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER VAR? 7 Ağustos 2026 Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı listesi...

        7 Ağustos 2026 Cuma günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyiciler, kanalların güncel yayın akışlarını araştırıyor. Dizilerden yarışma programlarına, yerli ve yabancı filmlerden eğlence yapımlarına kadar birçok seçenek gün boyunca ekranlarda olacak. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin Cuma günü yayın programları netleşti. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 7 Ağustos Cuma gününün kanal kanal yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 10:30 Güncelleme:
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        1

        Haftanın son iş gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyicilerin gündeminde. 7 Ağustos 2026 Cuma günü ana kanallarda diziler, yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri izleyiciyle buluşacak. Akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler ise Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin yayın programlarını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi kanalda ne var? İşte 7 Ağustos Cuma gününe ait güncel TV yayın akışı…

        2

        7 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Muhbir

        22:30 Tehlikeli Görev

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Uzak Şehir

        16:45 Aşk-ı Memnu

        19:00 Kanal D Ana Haber

        20:00 Kuralsız Sokaklar

        22:15 Kuralsız Sokaklar

        23:45 Çember: Yolun Sonundaki Kız

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kırgın Çiçekler

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Altı Üstü İstanbul

        16:30 Var Mısın Yok Musun

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Altı Üstü İstanbul

        23:40 Kill Bill 2

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07:10 Kalk Gidelim

        10:05 Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 Seksenler

        14:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Asırlık Gece

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İki Aile

        09:30 Çirkin

        12:00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:15 Güzel Köylü

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Süt Kardeşler

        21:45 Dizi

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.30 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 İllegal Hayatlar: Meclis

        22.45 İllegal Hayatlar: Meclis

        00.45 Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:00 Gazete Magazin

        13:00 Doktor Aksoy

        15:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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