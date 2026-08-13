ABD ENFLASYONU NEDEN ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR?

ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Buna karşılık enflasyonun kontrol altına girdiğine yönelik veriler, faiz indirimleri veya daha güvercin bir para politikası beklentisini destekleyerek altın fiyatlarına olumlu yansıyabiliyor.

Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,4'e gerilemesi ve çekirdek enflasyonun yüzde 2,5 seviyesinde kalması, Fed açısından hem enflasyonist baskıların sürdüğünü hem de fiyat artışlarının bir miktar hız kestiğini gösterdi. Bu nedenle piyasalar, eylül toplantısına kadar açıklanacak yeni ekonomik verileri yakından izleyecek.