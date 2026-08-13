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        Haberler Bilgi ABD enflasyonu sonrası altında hareketlenme! 13 Ağustos Perşembe çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        ABD enflasyonu sonrası altında hareketlenme! 13 Ağustos Perşembe çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları ABD'den gelen kritik enflasyon verisinin ardından hareketlendi. Temmuz ayında ABD'de tüketici fiyatları yıllık yüzde 3,4 artarken, verinin beklentilerle uyumlu gelmesi Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirdi. Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın ve çeyrek altının güncel fiyatları yatırımcıların gündemine geldi. Peki, Bugün gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Ağustos 2026 güncel alış-satış altın fiyatları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 06:45 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 13 Ağustos 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından ons altın iki ayın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, yurt içinde gram altın fiyatında da hareketlilik yaşandı. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık bazda yüzde 0,1 arttı. Yıllık enflasyon ise haziran ayındaki yüzde 3,5 seviyesinden yüzde 3,4'e geriledi. Son dakika gelişmelerinin ardından gözler "Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi?" soruusnun yanıtına çevrildi. İşte, 13 Ağustos 2026 Perşembe güncel tam, yarım, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları...

        2

        ABD ENFLASYON VERİSİ SONRASI ALTINDA HAREKETLİLİK

        ABD enflasyonunun beklentiler doğrultusunda gelmesi, Fed'in yakın dönemde daha agresif bir faiz artışı yapacağı yönündeki beklentileri zayıflattı. Piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırma ihtimalinin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan altına olan talebi destekledi. Nitekim ons altın, enflasyon verisinin ardından iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

        3

        ABD ENFLASYONU NEDEN ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR?

        ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz kararlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini güçlendirerek altın üzerinde baskı oluşturabiliyor. Buna karşılık enflasyonun kontrol altına girdiğine yönelik veriler, faiz indirimleri veya daha güvercin bir para politikası beklentisini destekleyerek altın fiyatlarına olumlu yansıyabiliyor.

        Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,4'e gerilemesi ve çekirdek enflasyonun yüzde 2,5 seviyesinde kalması, Fed açısından hem enflasyonist baskıların sürdüğünü hem de fiyat artışlarının bir miktar hız kestiğini gösterdi. Bu nedenle piyasalar, eylül toplantısına kadar açıklanacak yeni ekonomik verileri yakından izleyecek.

        4

        GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        Ons altındaki hareketliliğin yanı sıra dolar/TL kurundaki değişim de yurt içindeki altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle yatırımcılar bugün gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatlarını araştırıyor.

        5

        GRAM ALTIN FİYATI

        6.770,75

        6.771,82

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.405,26

        4.406,11

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.833,82

        11.071,18

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        43.309,47

        44.127,24

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        TAM ALTIN FİYATI

        43.809,00

        44.082,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.584,12

        22.128,22

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        43.303,56

        44.121,11

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        ATA ALTIN FİYATI

        44.782,58

        45.952,37

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.684,28

        4.899,39

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.131,21

        6.342,20

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        15

        GREMSE ALTIN FİYATI

        109.051,00

        109.833,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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