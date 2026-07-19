FİNAL MAÇI ÖNCESİ SAHNE ŞOVU DÜZENLENECEK

İspanya ile Arjantin’i karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası finali, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, organizasyon tarihinde bir ilk olacak devre arası gösterisiyle de dikkat çekecek. Yaklaşık 80 bin seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın devre arasında, Super Bowl finallerini andıran kapsamlı bir sahne şovu gerçekleştirilecek.

Coldplay’in solisti Chris Martin’in hazırlık sürecine öncülük ettiği gösteride Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel gibi dünyaca ünlü isimlerin sahne alması planlanıyor.

FIFA, bu özel etkinlik aracılığıyla dünya genelindeki çocukların nitelikli eğitim ve futbol olanaklarına ulaşmasına destek olmak için 100 milyon dolarlık bağış toplamayı amaçlıyor. Ancak şovun karşılaşmanın devre arasını uzatacak olması, futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

Organizasyon tarafından performansın yaklaşık 11 dakika süreceği duyurulsa da hazırlık ve geçiş aşamalarıyla birlikte devre arasının toplamda 20 dakikayı geçebileceği belirtiliyor.