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        Haberler Bilgi Spor İSPANYA - ARJANTİN MAÇI İZLE 2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ: İspanya-Arjantin final maçı TRT 1 canlı ve şifresiz izle

        İSPANYA - ARJANTİN MAÇI İZLE 2026 DÜNYA KUPASI FİNALİ: İspanya-Arjantin final maçı TRT 1 canlı ve şifresiz izle

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk düğümü İspanya ile Arjantin arasında çözülecek. Turnuva boyunca sergilediği etkili pas oyunu ve yüksek temposuyla öne çıkan İspanya, son şampiyon Arjantin karşısında kupaya uzanmak için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin büyük heyecanla beklediği final mücadelesi öncesinde karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal araştırılıyor. Peki, İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte karşılaşmanın canlı ve şifresiz yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 21:18 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonun belli olacağı final karşılaşması için beklenen gün geldi. Turnuvanın zorlu etaplarını başarıyla geçen İspanya ile Arjantin, kupayı müzesine götürmek için son kez sahaya çıkacak. Dünya genelinde büyük ilgiyle takip edilecek mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini, yayıncı kanalını ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta başlayacak ve nereden canlı izlenebilecek? İşte final müsabakasına ilişkin merak edilen ayrıntılar…

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        İSPANYA - ARJANTİN DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğini üstlendiği 2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyon, 19 Temmuz Pazar günü belli olacak.

        New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak final karşılaşmasının başlama düdüğü, Türkiye saatiyle 22.00’de çalacak.

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        DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

        2026 FIFA Dünya Kupası boyunca karşılaşmaları futbolseverlerle buluşturan TRT, turnuvanın şampiyonunu belirleyecek final müsabakasını da canlı yayınlayacak.

        İspanya ile Arjantin’in karşı karşıya geleceği dev mücadele, TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT’nin dijital yayın platformlarından şifresiz ve naklen izlenebilecek.

        DÜNYA KUPASI FİNALİ TRT 1 CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        İspanya: Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Baena, Olmo, Yamal; Oyarzabal

        Arjantin: Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Nico Gonzalez, Mac Allister, Enzo; Alvarez, Messi.

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        FİNAL MAÇI ÖNCESİ SAHNE ŞOVU DÜZENLENECEK

        İspanya ile Arjantin’i karşı karşıya getirecek 2026 Dünya Kupası finali, yalnızca sahadaki mücadeleyle değil, organizasyon tarihinde bir ilk olacak devre arası gösterisiyle de dikkat çekecek. Yaklaşık 80 bin seyirci kapasiteli New York New Jersey Stadı’nda oynanacak karşılaşmanın devre arasında, Super Bowl finallerini andıran kapsamlı bir sahne şovu gerçekleştirilecek.

        Coldplay’in solisti Chris Martin’in hazırlık sürecine öncülük ettiği gösteride Justin Bieber, Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna ve Venezuelalı orkestra şefi Gustavo Dudamel gibi dünyaca ünlü isimlerin sahne alması planlanıyor.

        FIFA, bu özel etkinlik aracılığıyla dünya genelindeki çocukların nitelikli eğitim ve futbol olanaklarına ulaşmasına destek olmak için 100 milyon dolarlık bağış toplamayı amaçlıyor. Ancak şovun karşılaşmanın devre arasını uzatacak olması, futbol kamuoyunda tartışma yarattı.

        Organizasyon tarafından performansın yaklaşık 11 dakika süreceği duyurulsa da hazırlık ve geçiş aşamalarıyla birlikte devre arasının toplamda 20 dakikayı geçebileceği belirtiliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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