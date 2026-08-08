CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray-Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS hazırlık maçı şifresiz canlı izleme ekranı
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında önemli bir sınava çıkıyor. Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, güçlü İspanyol temsilcisi Villarreal karşısında takımın son durumunu görme fırsatı yakalayacak. Futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadele öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar ve muhtemel 11'ler...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların kadro yapısı ve oyun planı açısından önemli bir test niteliği taşıyan mücadele, taraftarların da yakın takibinde olacak. Karşılaşmaya kısa süre kala maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte mücadele öncesinde öne çıkan ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
GALATASARAY - VİLLARREAL HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ın ev sahipliği yapacağı hazırlık karşılaşması, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00’de başlayacak.
GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Galatasaray ile Villarreal arasında oynanacak hazırlık maçı, tv100 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler ise S Sport Plus aracılığıyla mücadeleyi canlı takip edebilecek.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Galatasaray: Günay, Jakobs, Sallai, Sara, Sane, Yunus, Eren, Torreira, Osimhen, Barış, Lemina
Villarreal: Junior R., Mourino, Foyth, Renato Veiga, Romero, Pepe, Santi, Gueye, Moleiro, Ayoze, Mikautadze
TV100 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A (42° Doğu)
Frekans: 11837 - 12729 MHz
Sembol Oranı: 30.000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 2/3
MPEG: MPEG-4