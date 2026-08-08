CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Galatasaray-Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? GS hazırlık maçı şifresiz canlı izleme ekranı

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Villarreal ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların kadro yapısı ve oyun planı açısından önemli bir test niteliği taşıyan mücadele, taraftarların da yakın takibinde olacak. Karşılaşmaya kısa süre kala maçın oynanacağı tarih, başlama saati ve yayın bilgileri araştırılıyor. Galatasaray - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? İşte mücadele öncesinde öne çıkan ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...