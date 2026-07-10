10 Temmuz 2026 Cuma namazı saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri
10 Temmuz 2026 Cuma günüyle birlikte milyonlarca Müslüman, yaşadıkları ilde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri doğrultusunda İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde Cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı, öğle ezanının okunmasının ardından cemaatle birlikte eda ediliyor. Peki, 10 Temmuz 2026 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı saatleri kaç? İşte Diyanet namaz vakitlerine göre 10 Temmuz 2026 Cuma namazı saatleri...
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 01:39 Güncelleme:
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Cuma namazı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Temmuz 2026 tarihine ait namaz vakitlerini yayımlarken, İslam alemi yaşadıkları illerde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde Cuma namazı vakitleri netleşti. Cuma namazı, öğle vakti girdikten sonra camilerde cemaatle birlikte eda ediliyor. Peki, 10 Temmuz 2026 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı saatleri kaç? İşte Diyanet'in yayımladığı Cuma namazı vakitleri...
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İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitlerine göre İstanbul'da Cuma namazı 13.14'te kılınacak.
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ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara'da Cuma namazı 12.59'da eda edilecek.