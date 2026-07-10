Cuma namazı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Temmuz 2026 tarihine ait namaz vakitlerini yayımlarken, İslam alemi yaşadıkları illerde Cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde Cuma namazı vakitleri netleşti. Cuma namazı, öğle vakti girdikten sonra camilerde cemaatle birlikte eda ediliyor. Peki, 10 Temmuz 2026 Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı saatleri kaç? İşte Diyanet'in yayımladığı Cuma namazı vakitleri...