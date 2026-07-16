DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası finali nerede oynanacak?

2026 Dünya Kupası'nda artık final heyecanı yaşanacak. Uzun ve zorlu maç maratonunun ardından kupaya uzanacak son iki takım belli oldu. Turnuva boyunca savunmadaki başarısıyla dikkat çeken ve yalnızca 1 gol yiyerek finale yükselen İspanya ile Lionel Messi önderliğinde kritik anlarda yaptığı geri dönüşlerle adını finale yazdıran son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası finali nerede oynanacak? Ayrıntılar haberimizde.