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        Haberler Bilgi Spor DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası finali nerede oynanacak?

        DÜNYA KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN? İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası finali nerede oynanacak?

        2026 Dünya Kupası'nda artık final heyecanı yaşanacak. Uzun ve zorlu maç maratonunun ardından kupaya uzanacak son iki takım belli oldu. Turnuva boyunca savunmadaki başarısıyla dikkat çeken ve yalnızca 1 gol yiyerek finale yükselen İspanya ile Lionel Messi önderliğinde kritik anlarda yaptığı geri dönüşlerle adını finale yazdıran son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası finali nerede oynanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 12:59 Güncelleme:
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        1

        2026 Dünya Kupası'nda artık final heyecanı yaşanacak. Uzun ve zorlu maç maratonunun ardından kupaya uzanacak son iki takım belli oldu. Turnuva boyunca savunmadaki başarısıyla dikkat çeken ve yalnızca 1 gol yiyerek finale yükselen İspanya ile Lionel Messi önderliğinde kritik anlarda yaptığı geri dönüşlerle adını finale yazdıran son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyük futbol organizasyonunda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya-Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası finali nerede oynanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonu belirleyecek final karşılaşması, 19 Temmuz 2026 Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Dev mücadele, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve turnuvanın kupayla taçlanacak son karşılaşması olacak.

        3

        İSPANYA - ARJANTİN FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek İspanya ve Arjantin arasındaki dev mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Dünya kupasının sahibini belirleyecek bu kritik karşılaşma, milyonlarca taraftar tarafından takip edilecek.

        4

        DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        2026 FIFA Dünya Kupası’nın final karşılaşması, turnuvanın en büyük futbol şölenlerinden biri olarak New York New Jersey Stadyumu’nda oynanacak. Yaklaşık 82 bin 500 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken dev arena, dünyanın en önemli spor organizasyonlarından birinin şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapacak.

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