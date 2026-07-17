EKPSS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 EKPSS tercih takvimiyle ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir tarih duyurulmadı. Engelli adayların kamu kurumlarına yerleştirilmesine yönelik tercih sürecinin ne zaman başlayacağı ve atamaların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adayların, tercih tarihleri ve başvuru sürecine dair güncel bilgileri ÖSYM’nin resmi duyuruları üzerinden takip etmeleri gerekiyor.