EKPSS TERCİH TARİHİ 2026 | EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı? EKPSS sonuçları nereden öğrenilir?
EKPSS sürecinde tercih aşamasına geçmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Sınav sonuçlarının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adayların gündeminde tercih takvimi ve sonuç sorgulama ekranı yer alıyor. Peki, EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı? EKPSS sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.
EKPSS sürecinde tercih aşamasına geçmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Sınav sonuçlarının ardından kamu kurumlarında görev almak isteyen engelli adayların gündeminde tercih takvimi ve sonuç sorgulama ekranı yer alıyor. Peki, EKPSS tercih tarihleri açıklandı mı? EKPSS sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde.
EKPSS TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
2026 EKPSS tercih takvimiyle ilgili henüz ÖSYM tarafından resmi bir tarih duyurulmadı. Engelli adayların kamu kurumlarına yerleştirilmesine yönelik tercih sürecinin ne zaman başlayacağı ve atamaların hangi tarihlerde gerçekleştirileceğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Adayların, tercih tarihleri ve başvuru sürecine dair güncel bilgileri ÖSYM’nin resmi duyuruları üzerinden takip etmeleri gerekiyor.
EKPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından erişime açılan sonuç sorgulama sistemi üzerinden bilgilerine ulaşabiliyor. Adaylar, ilgili ekrana T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor. ÖSYM, güvenlik açısından adayların kişisel bilgilerini yalnızca resmi platformlar üzerinden kullanmaları gerektiğini hatırlatıyor.