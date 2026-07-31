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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli maaş farkı ödeme tarihi 2026: Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

        Emekli maaş farkı ödeme tarihi 2026: Resmi Gazete'de yayımlandı! Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

        En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SSK ve Bağkurlular ise yeni maaş tutarının ne zaman hesaplara yatacağı ve emekli maaş farkı ödeme tarihini araştırıyor. Sürecin tamamlanmasının ardından emekli zam farkı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeme takviminin açıklanması bekleniyor. Peki, "En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, 3.552 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?" İşte SGK tahsis numarasına göre Temmuz 2026 en düşük emekli maaşı ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 20:33 Güncelleme:
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        1

        Emekli maaş farkı ödeme tarihi gündemi megşul etmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşını artıran düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye çıkarılması öngörüldü. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yeni maaşlar ve oluşacak emekli maaş farkı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı, 3.552 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte emekli zam farkı ödeme takvimi...

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.

        Düzenleme ile halen en düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşın maaşında artış yapılması hedefleniyor.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

        En düşük emekli maaşını artıran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

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        EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşacak.

        Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.

        5

        EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        Maaş farkı ödemeleri, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK tarafından belirlenen ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara yatırılacak.

        Emekli maaş farklarının yatacağı tarih henüz belli olmadı. En düşük emekli maaşı farkı ödeme tarihi SGK tarafından açıklanmasıyla netlik kazanacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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