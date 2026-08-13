İlk hesaplamalar yapıldı: Üç farklı senaryo gündemde! 2027 Ocak emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Temmuz enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kurluların 2027 Ocak emekli zammı için hesaplama süreci başladı. İlk 6 aylık enflasyonun ardından yıl sonu beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalar, emekli aylıklarında yüzde 7 ile yüzde 10,67 arasında değişen artış ihtimallerini gündeme getirdi. Kesin oran ise yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle belli olacak. İşte, 2027 Ocak emekli maaş zammında son durum..
Milyonlarca emeklinin gözü 2027 Ocak ayında yapılacak olan maaş artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranında belirleyici olacak Temmuz-Aralık 2026 dönemi enflasyonunun ilk verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Temmuz verilerine göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1,78 arttı. Peki, Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç olacak? İşte, 2027 Ocak SSK ve Bağ-Kur emekli zammı tahminleri...
OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı artış, Temmuz-Aralık 2026 döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu nedenle şu aşamada açıklanmış kesin bir Ocak 2027 zam oranı bulunmuyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları bir araya geldikten sonra emeklilerin kesin zam oranı ortaya çıkacak.
İLK VERİDEN SONRA HESAP DEĞİŞTİ
2026'nın ilk yarısında tüketici fiyatları yüzde 17,76 arttı. Bu oran, Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının da yüzde 17,76 olmasını sağladı. Temmuz enflasyonunun yüzde 1,78 gelmesiyle birlikte Ocak 2027 için ikinci 6 aylık dönemin hesabı başladı.
MASADA 3 FARKLI EMEKLİ ZAMMI SENARYOSU VAR
Mevcut beklentiler üzerinden yapılan hesaplamalarda üç farklı tablo öne çıkıyor.
İlk senaryo, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu için yüzde 26 seviyesindeki enflasyon tahmininin gerçekleşmesi. İlk 6 ayda yüzde 17,76'lık enflasyon oluştuğu dikkate alındığında, bu senaryoda yılın ikinci yarısındaki enflasyon yaklaşık yüzde 7 seviyesinde kalıyor. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 7'lik Ocak zammı anlamına geliyor. TCMB, 2026 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 26 olarak açıklamıştı.
İkinci senaryoda piyasa beklentisi öne çıkıyor. Temmuz ayı öncesindeki TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 seviyesindeydi. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık dönemindeki enflasyon yaklaşık yüzde 9,72 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı da yaklaşık yüzde 9,72 olarak hesaplanıyor.
Üçüncü senaryoda ise yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un üzerinde gerçekleşmesi durumunda emekli zammının yüzde 10'un üzerine çıkması ihtimali bulunuyor. Bazı kurumların daha yüksek enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda bu oran yüzde 10,67 seviyesine kadar çıkıyor.
2027 OCAK EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz 2026 itibarıyla en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira seviyesine yükseldi. Bu tutarın Ocak ayında aynı oranda artırılması halinde ortaya çıkabilecek rakamlar ise şöyle:
Yüzde 7 zam: yaklaşık 25 bin 201 TL
Yüzde 9,72 zam: yaklaşık 25 bin 841 TL
Yüzde 10,67 zam: yaklaşık 26 bin 065 TL
TEMMUZ ENFLASYONU ZAM HESABINI NASIL ETKİLEDİ?
Temmuz ayındaki yüzde 1,78'lik artış, yılın ikinci yarısındaki toplam enflasyonun başlangıç noktasını oluşturdu. Yıllık TÜFE ise yüzde 31,75'e geriledi.
Bundan sonraki süreçte özellikle ağustos ve eylül aylarında açıklanacak veriler, Ocak zammına ilişkin tahminlerin yönünü belirleyecek. Aylık enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde emekli zammı için hesaplanan oran da yukarı taşınacak. Tersine, fiyat artışlarının beklentilerin altında kalması durumunda Ocak 2027 için konuşulan zam oranları aşağı yönlü revize edilebilecek.
EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zam oranı için Temmuz-Aralık 2026 döneminin tamamlanması gerekiyor. Ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek. Böylece milyonlarca emeklinin Ocak 2027'de alacağı zam oranı da netleşmiş olacak.
*Şu anki veriler, emekliler için yüzde 7 ila yüzde 10,67 arasında değişen bir tahmin aralığını ortaya koyuyor. Ancak bu oranların hiçbirinin kesin zam olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Yılın kalan aylarında açıklanacak enflasyon rakamları, Ocak 2027 maaş tablosunu doğrudan değiştirebilir.