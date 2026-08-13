OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacağı artış, Temmuz-Aralık 2026 döneminde gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Bu nedenle şu aşamada açıklanmış kesin bir Ocak 2027 zam oranı bulunmuyor. Temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamları bir araya geldikten sonra emeklilerin kesin zam oranı ortaya çıkacak.