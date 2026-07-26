Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları: Emeklilik Planı ne zaman çekildi?

        Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları: Emeklilik Planı ne zaman çekildi?

        Emeklilik Planı filmi, 26 Temmuz Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve komedi türünü bir araya getiren Emeklilik Planı, eski bir suikastçının geçmişiyle yeniden yüzleşmesini konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Tim Brown otururken, senaryosu da Tim Brown imzasını taşıyor. Başrollerde Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman ve Jackie Earle Haley yer alıyor. Tempolu sahneleri ve mizahi anlatımıyla dikkat çeken yapım, aksiyon severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 18:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Emeklilik Planı (The Retirement Plan), 25 Ağustos 2023 tarihinde sinemalarda vizyona giren Kanada yapımı aksiyon-komedi filmidir. Başrollerini Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman ve Jackie Earle Haley paylaşıyor. Eğlenceli hikâyesini aksiyon dolu kovalamacalarla birleştiren film, televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Eski bir tetikçinin yeniden tehlikeli dünyaya dönmesini konu alan yapım, sürükleyici temposuyla öne çıkıyor. Peki, Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte Emeklilik Planı filmine dair tüm detaylar...

        2

        EMEKLİLİK PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: Kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.

        3

        EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Nicolas Cage

        Ashley Greene

        Ron Perlman

        Jackie Earle Haley

        Ernie Hudson

        Joel David Moore

        Rick Fox

        Lynn Whitfield

        Dax Ravina

        Dean Ambrose

        Adam Moryto

        Kipleigh Brown

        Blake Garbe

        Zava Jeremy

        Thomas Marriott

        Jennie Cairns

        Jeton Bennett

        EMEKLİLİK PLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

        Film, 2021 yılında Cayman Adaları'nda çekilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde uçuruma yuvarlanan araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı ise ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        Cinayete tanık olunca katledildiler!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Galatasaray'dan Lucumi hamlesi!
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong