Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları: Emeklilik Planı ne zaman çekildi?
Emeklilik Planı filmi, 26 Temmuz Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Aksiyon ve komedi türünü bir araya getiren Emeklilik Planı, eski bir suikastçının geçmişiyle yeniden yüzleşmesini konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Tim Brown otururken, senaryosu da Tim Brown imzasını taşıyor. Başrollerde Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman ve Jackie Earle Haley yer alıyor. Tempolu sahneleri ve mizahi anlatımıyla dikkat çeken yapım, aksiyon severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Peki, Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Emeklilik Planı filmi konusu ve oyuncuları...
Emeklilik Planı (The Retirement Plan), 25 Ağustos 2023 tarihinde sinemalarda vizyona giren Kanada yapımı aksiyon-komedi filmidir. Başrollerini Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage, Ashley Greene, Ron Perlman ve Jackie Earle Haley paylaşıyor. Eğlenceli hikâyesini aksiyon dolu kovalamacalarla birleştiren film, televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Eski bir tetikçinin yeniden tehlikeli dünyaya dönmesini konu alan yapım, sürükleyici temposuyla öne çıkıyor. Peki, Emeklilik Planı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte Emeklilik Planı filmine dair tüm detaylar...
EMEKLİLİK PLANI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır: Kızı ve torununun, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak! Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri gösterecektir.
EMEKLİLİK PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Nicolas Cage
Ashley Greene
Ron Perlman
Jackie Earle Haley
Ernie Hudson
Joel David Moore
Rick Fox
Lynn Whitfield
Dax Ravina
Dean Ambrose
Adam Moryto
Kipleigh Brown
Blake Garbe
Zava Jeremy
Thomas Marriott
Jennie Cairns
Jeton Bennett
EMEKLİLİK PLANI NEREDE ÇEKİLDİ?
Film, 2021 yılında Cayman Adaları'nda çekilmiştir.