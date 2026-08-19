EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA 2026: SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı, emeklilere ek zam olacak mı?
Emekli aylıklarına ilişkin yeni bir artış olup olmayacağı, 2026 yılında milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle memur emeklilerine yönelik seyyanen zam beklentisi, Anayasa Mahkemesi'nde süren dava sürecinde 6 Ağustos 2026 tarihinde yaşanan gelişmenin ardından yeniden gündeme geldi. Dosyaların birleştirilmesi dikkat çekerken, bu kararın doğrudan maaşlara ek zam yapılacağı anlamına gelmediği belirtiliyor. Sürecin nasıl ilerleyeceği ve olası bir kararın hangi emekli kesimlerini kapsayacağı araştırılıyor. Peki, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam gelecek mi, düzenleme kimleri kapsayabilir? İşte emekliye seyyanen zam gündemindeki son durum...
2026 yılında emekli maaşlarına yönelik ek artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Anayasa Mahkemesi’nde yürütülen süreçte 6 Ağustos 2026 tarihinde yaşanan gelişme, seyyanen zam tartışmalarını yeniden öne çıkardı. Başta memur emeklileri olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri de olası bir kararın maaşlara etkisini ve düzenlemenin kapsamını merak ediyor. Peki, emeklilere seyyanen zam yapılacak mı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri olası artıştan yararlanabilecek mi? İşte 2026 emekli maaşlarında seyyanen zam beklentisine ilişkin son gelişmeler...
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Emeklilere seyyanen zam beklentisini yeniden gündeme taşıyan Anayasa Mahkemesi sürecinin temelinde, 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL’lik ek ödemenin emekli memurların aylıklarına da yansıtılması talebi bulunuyor. İncelenen başvuru doğrudan memur emeklilerini ilgilendirirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri söz konusu dava kapsamında yer almıyor.
Bu nedenle AYM’de devam eden sürecin SSK ve Bağ-Kur emeklilerine otomatik olarak seyyanen zam hakkı sağlayacağına ilişkin kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Bu iki emekli grubunu kapsayan ayrı bir resmi düzenleme de şu ana kadar açıklanmış değil.
AYM’DE DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ
Emeklilere seyyanen zam talebiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’nde devam eden süreçte 6 Ağustos 2026’da yeni bir adım atıldı. Yargıtay 7. Ceza Dairesi Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz tarafından yapılan ikinci bireysel başvurunun, aynı konuyu kapsayan 2026/7162 numaralı dosyayla birleştirilmesine hükmedildi. Böylece benzer taleplerin tek dosya kapsamında değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
Dosyaların birleştirilmesi ise emeklilere seyyanen zam yapılacağı yönünde verilmiş nihai bir karar anlamına gelmiyor. Başvurunun sonucuna ilişkin kesin durum, Anayasa Mahkemesi’nin esas incelemesini tamamlayarak vereceği kararın ardından netleşecek.
SSK- BAĞKUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?
Emeklilere yönelik yeni bir seyyanen artışın uygulanmasını kesinleştiren herhangi bir mahkeme kararı veya yürürlüğe girmiş mevzuat şu aşamada bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi’ndeki sürecin temelini, 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmaması oluşturuyor. Aynı konuda yapılan başvuruların tek dosya altında toplanması ise yalnızca taleplerin birlikte inceleneceği anlamına geliyor.
Bu nedenle AYM’nin başvurunun esasına ilişkin kararını açıklamasından önce, memur emeklilerine ya da diğer emekli gruplarına seyyanen zam yapılacağını kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün değil.
Devam eden dava doğrudan memur emeklilerinin 2023’teki seyyanen ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin olduğu için SSK ve Bağ-Kur emeklileri mevcut başvurunun doğrudan kapsamı içinde yer almıyor. Dolayısıyla bu grupların olası bir AYM kararıyla otomatik olarak aynı artıştan faydalanacağı yönünde kesinleşmiş bir hüküm söz konusu değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini de kapsayacak bir seyyanen artış için ayrıca yasal bir düzenleme veya bu yönde bağlayıcı bir karar alınması gerekiyor.
8 BİN 77 TL'LİK SEYYANEN ZAM NEDEN EMEKLİ MEMURLARA YANSITILMADI?
2023 yılında yapılan düzenlemeyle görevde bulunan memurların maaşlarına 8 bin 77 TL tutarında seyyanen artış yapılmıştı. Söz konusu artış memur emeklilerinin aylıklarına aynı şekilde yansıtılmadı.
Bunun ardından bazı emekli memurlar, düzenlemenin kendilerine de uygulanması gerektiği gerekçesiyle hukuki yollara başvurdu. Sürecin AYM'ye taşınmasıyla birlikte gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.
SEYYANEN ZAM HANGİ EMEKLİLERİ KAPSIYOR?
Anayasa Mahkemesi’nde devam eden başvuru doğrudan memur emeklilerini ilgilendiriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise mevcut dava sonucunda kendiliğinden seyyanen artıştan yararlanmasını sağlayan kesinleşmiş bir karar şu anda bulunmuyor.