EMEKLİYE SEYYANEN ZAM SON DAKİKA 2026: SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak mı, emeklilere ek zam olacak mı?

SSK- BAĞKUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Emeklilere yönelik yeni bir seyyanen artışın uygulanmasını kesinleştiren herhangi bir mahkeme kararı veya yürürlüğe girmiş mevzuat şu aşamada bulunmuyor. Anayasa Mahkemesi’ndeki sürecin temelini, 2023 yılında çalışan memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki ilave ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına yansıtılmaması oluşturuyor. Aynı konuda yapılan başvuruların tek dosya altında toplanması ise yalnızca taleplerin birlikte inceleneceği anlamına geliyor.

Bu nedenle AYM’nin başvurunun esasına ilişkin kararını açıklamasından önce, memur emeklilerine ya da diğer emekli gruplarına seyyanen zam yapılacağını kesinleşmiş bir gelişme olarak değerlendirmek mümkün değil.