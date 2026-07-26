Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne değinen Erdoğan, "Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk. Bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabet mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok farklı b... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6'ncı yıl dönümüne değinen Erdoğan, "Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk. Bizler gerçekten gururluyuz, mutluyuz ve bu mabet mimari özellikleriyle olsun, dünyadaki konumuyla olsun çok farklı bir eser." dedi. Ankara'daki NATO zirvesi ile ilgili soruları da yanıtlayan Erdoğan, "NATO zirvesinden olumlu dönüşler aldık. 20 yıldan sonra İstanbul, arkadan Ankara'daki zirve. Her ikisi de bizler için ayrı bir zenginlik, mutluluk vesilesi oldu." ifadelerini kullandı. Daha Az Göster