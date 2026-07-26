Gözler Resmi Gazete'de! En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
En düşük emekli maaşına ilişkin milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemede önemli bir gelişme yaşandı. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin kalan maddelerinin de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Yasalaşma sürecinin tamamlanmasının ardından emeklilerin maaşları yeni tutar üzerinden hesaplanacak. Zamlı maaşların yanı sıra maaş farkı ödemelerinin de kısa süre içinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, emekli maaş farkı ne zaman ve ne kadar yatacak? İşte detaylar...
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifinde en düşük emekli aylığını artıran madde kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Ancak düzenleme henüz yürürlüğe girmediği için Resmi Gazete'de de yayımlanmış değil. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yasalaşmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, emekli maaş farkı ne kadar yatacak? İşte detaylar...
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor
En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama geride kaldı.
Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören 18. madde kabul edildi.
Düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığında artış yapılması hedeflenirken, teklifin Genel Kurul’daki görüşmeleri devam ediyor.
Kanun teklifinin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından düzenlemenin yasalaşma süreci tamamlanacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen maddeyle birlikte en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı.
Böylece en düşük emekli aylığında 3 bin 552 TL artış yapılmış olacak. Ancak bu artışın uygulanabilmesi için kanun teklifinin tamamının TBMM'de kabul edilmesi, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
En düşük emekli maaşını içeren düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.
Şu anda yalnızca kanun teklifinin en düşük emekli aylığını düzenleyen maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş durumda. Teklifin kalan maddelerinin de kabul edilmesinin ardından yasa Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak. Onayın ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte düzenleme yürürlüğe girecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı alan vatandaşlar için maaş farkı 3 bin 552 TL olacak.
Temmuz ayı maaşlarını eski tutar üzerinden alan emeklilere, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından oluşacak fark ödemesi tek seferde hesaplarına yatırılacak.
23 bin 552 TL'nin üzerinde emekli aylığı alanlar ise kendi aylıklarına uygulanan zam oranına göre ödeme almaya devam edecek.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş farkı ödemeleri için henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.
Geçmiş yıllardaki uygulamalarda, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), fark ödemelerinin yatırılacağı tarihi duyurmuştu. Bu kapsamda, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından SGK'nın kısa süre içerisinde ödeme takvimini açıklaması ve maaş farklarını emeklilerin hesaplarına yatırması bekleniyor.
En düşük emekli maaşına ilişkin zam farkının Ağustos ayının içeresinde yatması bekleniyor.
Ödeme tarihleri açıklandığında SGK tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda farklar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacak.
YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL'ye çıkaran düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şu aşamaların tamamlanması gerekiyor:
Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda tamamen kabul edilmesi,
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması,
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi.
Bu sürecin tamamlanmasının ardından hem zamlı en düşük emekli maaşı ödenecek hem de Temmuz ayına ilişkin oluşan maaş farkları hak sahiplerine ayrıca yatırılacak.