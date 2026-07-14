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        Haberler Bilgi Gündem EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÜCRETİ 2026 | En düşük emekli maaşı teklifi meclisten geçti mi? Temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ÜCRETİ 2026 | En düşük emekli maaşı teklifi meclisten geçti mi? Temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        Geçtiğimiz günlerde 6 aylık enflasyon verilerinin resmi olarak açıklanmasının ardından memur maaşlarında güncelleme yapılarak artış gerçekleştirildi. Bu gelişmenin ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Teklif edilen düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da yeniden belirlenmiş olacak. Peki, En düşük emekli maaşı teklifi meclisten geçti mi? Temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        Geçtiğimiz günlerde 6 aylık enflasyon verilerinin resmi olarak açıklanmasının ardından memur maaşlarında güncelleme yapılarak artış gerçekleştirildi. Bu gelişmenin ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Teklif edilen düzenlemenin Meclis’ten geçmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı da yeniden belirlenmiş olacak. Peki, En düşük emekli maaşı teklifi meclisten geçti mi? Temmuz emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        En düşük emekli maaşı, Temmuz ayı ödeme döneminden geçerli olmak üzere 23 bin 552 TL’ye çıkarılacak. Yapılacak bu artışla birlikte, milyonlarca emeklinin gelirinde iyileşme sağlanması ve alım gücünün bir miktar artırılması hedefleniyor.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİ MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

        En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. Teklifte, taban emekli maaşının 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi hedeflenirken, düzenlemenin 14 Temmuz 2026 Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınması bekleniyor. Sürecin tamamlanmasının ardından artışın kısa sürede yürürlüğe girerek emeklilerin maaşlarına yansıması öngörülüyor.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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