Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK 2026 Kasım enflasyon beklentisi ne yönde?
Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Piyasa Katılımcıları Anketi ile Kasım ayı enflasyon tahmini şekillendi. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,13 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında yer aldı. Peki Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, 2026 Kasım ayı enflasyon TEFE-TÜFE beklentisi anketi detayları...
Ekonomiyi yakından takip edenler enflasyon oranının açıklanacağı tarihi bekliyor. Kira artış oranı, memur ve emekli maaş zammında geçerli olan enflasyon verileri için gözler TÜİK'ten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bununla birlikte kasım enflasyon beklentisi anketi sonuçları belli oldu. Pek, enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK 2026 Kasım enflasyon beklentisi ne yönde?
KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Aralık 2026 Perşembe günü saat 10.00'da açıklayacak.
ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Perşembe günü açıklanacak kasım enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,13 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,80 ile yüzde 1,80 arasında yer aldı.
Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,13) ekimde yüzde 29,77 olan yıllık enflasyonun kasımda yüzde 30,10'a çıkması bekleniyor.
Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29,94 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde yüzde 2,58 artmıştı.
Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
*Görsel AA'dan alınmıştır.