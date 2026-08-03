Meteoroloji'den Eyyam-ı Bahur uyarısı! Tarih verildi: Sıcaklıklar 41 dereceye kadar çıkacak
Çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'de kendisini hissetirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan hava durumu tahmin raporuna göre sıcaklıklar güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yeni haftada kademeli olarak artacak olan hava sıcaklıklarının 34 ila 41 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. İşte, Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkili olacağı tarihler...
Ağustos ayının gelişiyle birlikte gözler Eyyam-ı Bahur sıcaklarının biteceği tarihe çevrildi. Kuzey Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgaları Türkiye genelinde etkisini hissettirmeye başladı. Yaz döneminin en bunaltıcı günleri olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları ile tatil beldelerinde hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar çıkacağı ifade edildi. İşte, 3 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir ve il il MGM hava durumu raporu...
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GELİYOR: 41 DERECEYİ BULACAK!
Çöl sıcakları genellikle 31 Temmuz ile 7 Ağustos ya da 1-8 Ağustos tarihleri arasında yaşanıyor. Fransa ve Almanya dahil çoğu ülkede tarihi bir yaz mevsimi yaşanırken, çöl sıcakları olarak da bilinen Eyyam-ı Bahur sıcakları Türkiye'de etkisini göstermeye başladı. Türkiye'de hava sıcaklıkları tatil yörelerinde yüksek seyreden hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
ÇÖL SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRECEK?
Eyyam-ı Bahur sıcaklıklarının yaklaşık 8 gün setkili olması bekleniyor. Çöl sıcaklarıyla birlikte tatil beldelerinde havanın 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.
3 AĞUSTOS 2026 MGM HAVA DURUMU RAPORU İLE BUGÜN HAVA NASIL?
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve yerel olarak sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksekleri aralıklı ve yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık