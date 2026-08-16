FENERBAHÇE - LYON BİLET SATIŞ PROGRAMI

Fenerbahçe tarafından açıklanan satış programına göre biletler öncelikli gruplara kademeli olarak sunulacak.

14 Ağustos 2026 Cuma, saat 10.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler için satış. Bu gruplara 2 adet bilet hakkı tanınacak.

15 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 10.00: FBSK Super App Premium üyeleri, Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri ve Fenerpara üyeleri için satış. Bu gruplara 1 adet bilet hakkı verilecek.

16 Ağustos 2026 Pazar, saat 10.00: Genel satış başladı.