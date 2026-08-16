Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Lyon maçı bilet fiyatı ne kadar?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgi gösterdiği mücadele öncesinde Fenerbahçe - Lyon maçının tarihi ve saati gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde biletlerin satışa çıkacağı tarih de merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe - Lyon maçı biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatı ne kadar? İşte Fenerbahçe - Lyon maçının tarihi, saati, yayın bilgisi ve bilet fiyatları...
Fenerbahçe ile Lyon arasındaki kritik mücadelede gözler sarı-lacivertli ekibin sahasında oynayacağı ilk maça çevrildi. Karşılaşma öncesinde bilet satış programı da taraftarların bilgisine sunuldu. Genel satışın başlamasıyla birlikte tribünlerde yerini almak isteyen taraftarlar Passo üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Fenerbahçe - Lyon maçı biletleri satışa çıktı mı, bilet fiyatı ne kadar? İşte Fenerbahçe - Lyon maçı bilet fiyatları...
FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 22.00'de oynanacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Fenerbahçe - Lyon maçı biletleri belirlenen takvim doğrultusunda satışa sunulacak. Genel satış 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 10.00'da başladı.
Bilet satışları yalnızca Passo'nun internet sitesi ve Passo mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek. Satılan biletlerin transfere kapalı olacağı belirtildi.
FENERBAHÇE - LYON BİLET SATIŞ PROGRAMI
Fenerbahçe tarafından açıklanan satış programına göre biletler öncelikli gruplara kademeli olarak sunulacak.
14 Ağustos 2026 Cuma, saat 10.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyeler için satış. Bu gruplara 2 adet bilet hakkı tanınacak.
15 Ağustos 2026 Cumartesi, saat 10.00: FBSK Super App Premium üyeleri, Fenerbahçe Banka Taraftar Kart sahipleri ve Fenerpara üyeleri için satış. Bu gruplara 1 adet bilet hakkı verilecek.
16 Ağustos 2026 Pazar, saat 10.00: Genel satış başladı.
FENERBAHÇE - LYON BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Fenerbahçe - Lyon maçı için uygulanacak bilet fiyatları tribün ve bloklara göre değişiyor. En düşük bilet fiyatı 1.850 TL, en yüksek bilet fiyatı ise 40.000 TL olarak belirlendi.
Bilet fiyatları şöyle:
Tribün / Blok Fiyat
Kuzey Tribünü - Spor Toto Tribünü 1.850 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A - I Blok 3.400 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B - H Blok 3.750 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C - G Blok 4.500 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D - F Blok 5.000 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok 5.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt A - I Blok 7.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt B - H Blok 8.500 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt C - G Blok 10.000 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt Adidas D - F Blok 12.000 TL
Maraton Alt Adidas E Blok 18.000 TL
Fenerium Alt E Blok VIP 40.000 TL