Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Lyon maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı!
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek play-off'a yükseldi. Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi ise Fransız temsilcisi Olimpik Lyon oldu. Bu turu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak. Kritik mücadele için geri sayım devam ederken Fenerbahçe'nin play-off maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Lyon maçına dair merak edilen tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-Lacivertliler, bu turda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Devler Ligi'nde yoluna devam etmek için Lyon engelini aşmaya çalışacak. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'de, rövanş maçı ise Fransa'da oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…
FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer soru ise Fenerbahçe - Lyon maçının hangi kanalda yayınlanacağı. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı henüz belli olmadı.
Fenerbahçe - Lyon maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE - LYON RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
İki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.
Play-off eşleşmesini kazanan takım adını lig aşamasına yazdıracak.
Fenerbahçe, Lyon'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertli takım, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması durumunda Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında lig aşamasında mücadele edecek.
FENERBAHÇE, PLAY-OFF TURUNU GEÇEMEZSE NE OLACAK?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı lacivertliler, bu senaryoda UEFA Avrupa Ligi'nde direkt lig aşamasından başlayacak.