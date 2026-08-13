Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Lyon maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı!

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-Lacivertliler, bu turda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Devler Ligi'nde yoluna devam etmek için Lyon engelini aşmaya çalışacak. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'de, rövanş maçı ise Fransa'da oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…