Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Lyon maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı!

        Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Lyon maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı!

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibini 1-0 yenerek play-off'a yükseldi. Sarı-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi ise Fransız temsilcisi Olimpik Lyon oldu. Bu turu geçen takım, adını lig aşamasına yazdıracak. Kritik mücadele için geri sayım devam ederken Fenerbahçe'nin play-off maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Lyon maçına dair merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 11:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-Lacivertliler, bu turda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Devler Ligi'nde yoluna devam etmek için Lyon engelini aşmaya çalışacak. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre eşleşmenin ilk maçı Kadıköy'de, rövanş maçı ise Fransa'da oynanacak. Peki, Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm bilgiler…

        2

        FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak.

        Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

        Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer soru ise Fenerbahçe - Lyon maçının hangi kanalda yayınlanacağı. Karşılaşmanın Türkiye yayıncısı henüz belli olmadı.

        Fenerbahçe - Lyon maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

        4

        FENERBAHÇE - LYON RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        İki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

        Play-off eşleşmesini kazanan takım adını lig aşamasına yazdıracak.

        Fenerbahçe, Lyon'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalacak. Sarı-lacivertli takım, iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlaması durumunda Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında lig aşamasında mücadele edecek.

        5

        FENERBAHÇE, PLAY-OFF TURUNU GEÇEMEZSE NE OLACAK?

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi durumunda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        Sarı lacivertliler, bu senaryoda UEFA Avrupa Ligi'nde direkt lig aşamasından başlayacak.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        NBA'de dev anlaşma: LA Lakers rekor fiyata satılıyor
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV açıklaması
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        Bakan Çiftçi'den önemli değerlendirmeler
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        YÖK, öğrenci affının usul ve esaslarını belirledi
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        Göbeklitepe'nin kuzeyinde heyecan verici keşif!
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        "Böyle hikayelere ihtiyacımız var"
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Eski Türkiye şampiyonu görgü tanığı arıyor
        Konut satışlarında düşüş
        Konut satışlarında düşüş
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Sitem etti
        Sitem etti
        13 kilo verdi
        13 kilo verdi
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Özel uçağıyla köyünden Ankara'ya uçtu
        Etna'da patlamalar sürüyor
        Etna'da patlamalar sürüyor
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Kayınvalidesinin cenazesine katılmadı! Tam kusurlu
        Yeni bir tartışma yaratacak
        Yeni bir tartışma yaratacak