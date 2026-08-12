GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: 12 Ağustos 2026 Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu ve çeyrek altın kazandı?

Gelinim Mutfakta’da yeni sezonun ilk haftası tüm rekabetiyle devam ediyor. Dört gelinin mutfaktaki performansını, dört kayınvalidenin puanları belirlerken günün kazananı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Aslı Hünel’in sunduğu programda yarışmacılar bugün kıymalı mantarlı simit börek hazırlayarak günün en yüksek puanını almaya çalıştı. Peki 12 Ağustos 2026 Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, günün puan tablosu nasıl oluştu? İşte sonuçlar…