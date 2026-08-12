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        Haberler Bilgi GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: 12 Ağustos 2026 Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu ve çeyrek altın kazandı?

        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ: 12 Ağustos 2026 Gelinim Mutfakta hangi gelin birinci oldu ve çeyrek altın kazandı?

        Gelinim Mutfakta'da yeni sezon heyecanı bu hafta başladı. Dört gelin ile dört kayınvalidenin kıyasıya yarıştığı programda, günün en yüksek puanını alan isim yine merak konusu oldu. Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen yarışmada gelinler bugün kıymalı mantarlı simit börek hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı toplamaya çalıştı. Peki 12 Ağustos 2026 Gelinim Mutfakta'da günün birincisi kim oldu? İşte yarışmanın güncel puan durumu ve sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:46 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da yeni sezonun ilk haftası tüm rekabetiyle devam ediyor. Dört gelinin mutfaktaki performansını, dört kayınvalidenin puanları belirlerken günün kazananı da izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Aslı Hünel’in sunduğu programda yarışmacılar bugün kıymalı mantarlı simit börek hazırlayarak günün en yüksek puanını almaya çalıştı. Peki 12 Ağustos 2026 Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, günün puan tablosu nasıl oluştu? İşte sonuçlar…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN HANGİ GELİN BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta’da günün birincisi Yeşim gelin oldu. Rakiplerini geride bırakarak en yüksek puana ulaşan Yeşim, günün ödülü olan çeyrek altının da sahibi oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 12 AĞUSTOS 2026

        Yeşim: 20 Puan

        Cemile: 17 Puan

        Tuğba: 14 Puan

        Sude: 7 Puan

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