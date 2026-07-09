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        Haberler Bilgi Google'dan Erling Haaland sürprizi! Erling Haaland araması yapanları bekleyen sürpriz animasyon

        Google'dan Erling Haaland sürprizi! Erling Haaland araması yapanları bekleyen sürpriz animasyon

        Google, futbol dünyasının yıldız isimlerinden Erling Haaland için hazırladığı yeni sürpriz özellikle kullanıcıların dikkatini çekti. Arama motorunda "Erling Haaland" ismini aratan kullanıcılar, sonuç sayfasında Norveçli Vikingleri konu alan özel bir animasyonla karşılaşıyor. Haaland'ın Norveç kökenine gönderme yapan bu gizli özellik, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hem masaüstü hem de mobil cihazlarda çalışan animasyon, Google'ın "Easter egg" olarak adlandırılan sürpriz içeriklerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Google'daki Erling Haaland sürprizi nedir, gizli Viking animasyonu nasıl açılır? İşte Google'ın dikkat çeken yeni özelliği hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Google, zaman zaman popüler isimler ve önemli olaylar için hazırladığı gizli animasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kez sürprizin odağında Manchester City'nin Norveçli golcüsü Erling Haaland yer aldı. Kullanıcılar, Google'da "Erling Haaland" araması yaptıklarında haberler ve istatistiklerin yanında özel bir Viking animasyonuyla karşılaşıyor. Kısa sürede sosyal medyada viral olan özellik, futbolseverlerin de ilgisini çekmeyi başardı. Peki, Google'daki Erling Haaland sürprizi nedir, gizli Viking animasyonu nasıl açılır? İşte Google'ın Haaland için hazırladığı yeni Easter egg özelliğinin detayları...

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        GOOGLE'DAKİ ERLING HAALAND SÜRPRİZİ NEDİR?

        Google'ın hazırladığı gizli özellikte, Erling Haaland'ın ismi aratıldığında ekranda davul ritmi eşliğinde kürek çeken Norveçli Vikinglerden oluşan kısa bir animasyon oynatılıyor. Animasyon, Haaland'ın Norveçli kimliğine eğlenceli bir gönderme niteliği taşıyor. Google'ın belirli kişi ve olaylar için hazırladığı "Easter egg" sürprizleri arasına eklenen bu özellik, kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

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        ERLING HAALAND VİKİNG ANİMASYONU NASIL AÇILIR?

        Animasyonu görmek için Google'ın arama kutusuna yalnızca "Erling Haaland" yazmanız yeterli oluyor. Arama sonuçları sayfası açıldığında Viking animasyonu otomatik olarak ekranda beliriyor. Animasyon tamamlandıktan sonra ekranda görünen parti (konfeti) simgesine tıklayan kullanıcılar, sahneyi yeniden oynatabiliyor.

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        HEM MOBİLDE HEM MASAÜSTÜNDE ÇALIŞIYOR

        Google'ın Haaland için hazırladığı sürpriz animasyon, hem web tarayıcısı üzerinden hem de Google mobil uygulamasında kullanılabiliyor. Herhangi bir ek ayar yapmadan çalışan özellik, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce kez paylaşılırken, birçok kullanıcı tarafından Google'ın en eğlenceli Easter egg'lerinden biri olarak gösteriliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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