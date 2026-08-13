Güncel akaryakıt fiyatları 13 Ağustos 2026: ÖTV düzenlemesi sonrası benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?
Akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Motorinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı, 13 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlendi. Buna göre bugün itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, zam veya indirim var mı? İşte 13 Ağustos 2026 güncel akaryakıt fiyatları ve motorine yönelik yeni ÖTV düzenlemesinin detayları...
Güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. 13 Ağustos 2026 itibarıyla motorinden alınan ÖTV uygulamasında değişikliğe gidilirken, eşel mobil sistemi bu yakıt türü için kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre motorinde ÖTV tutarı, ağustos ayının kalanında sıfırlanırken, eylül ayından itibaren kademeli olarak artırılacak. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel akaryakıt litre fiyatları ile motorine ilişkin son düzenlemenin ayrıntıları.
MOTORİNE KADEMELİ ÖTV UYGULANACAK
Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisinde (ÖTV) kademeli uygulamaya geçilirken, bu yakıt eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bugün itibarıyla motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı, ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak, sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Dolayısıyla ÖTV olarak eylül ayında 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak.
Belirlenen ÖTV tutarı, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ MOTORİN TÜRÜ MALLAR BAKIMINDAN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI
Motorinde ÖTV tutarları yeniden belirlendiği için eşel mobil uygulaması, motorin türü mallar bakımından yürürlükten kaldırıldı. Kararla benzin ve LPG türü mallar bakımından mevcut eşel mobil sistemi uygulamasında değişiklik yapılmadı.
Bu mallarda yurt içi rafineri fiyatlarında artış yaşanması durumunda, 30 Eylül'e kadar fiyat artışlarının ÖTV'den karşılanma oranı yüzde 25 olacak, yurt içi rafineri fiyatlarında indirim yaşanması durumunda ise bu indirimin tamamı kadar ÖTV tutarlarında artış uygulamasına devam edilecek.
Eşel mobil sistemi öncesi ÖTV tutarlarına ulaşılmasa bile bu sistem 1 Ekim itibarıyla tamamen yürürlükten kaldırılarak serbest piyasa fiyatlamasına geçilecek.
KARARLA DEZENFLASYON SÜRECİ DESTEKLENİYOR
Uluslararası piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmelerin etkisiyle motorinin pompa satış fiyatlarında benzine kıyasla önemli artışlar meydana geldi.
Kararla tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorin fiyatlarının aşağı çekilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, benzin ve LPG'de mevcut uygulamanın sürdürülmesine, motorin ÖTV'sinde ise kademeli ve kontrollü bir yaklaşım izlenmesine karar verildi.
Kararla, dezenflasyon sürecinin desteklenmesi yanında ekonomik aktivite ve rekabet gücü üzerindeki maliyet baskısının sınırlandırılması da hedefleniyor. Motorinin başta gıda, ulaştırma ve sanayi olmak üzere ekonominin geneline yayılan ikincil etkileri dikkate alınarak, fiyat artışlarının maliyetlere yansımasının sınırlandırılması ve Türkiye'nin rekabet gücünün korunması öngörülüyor.
Aynı zamanda, motorin fiyatlarında oluşabilecek aşırı dalgalanmaların enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını bozmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Bütçe disiplini ve mali sürdürülebilirlikten taviz verilmeyen uygulamayla, enflasyonla mücadele, reel sektörün rekabet gücü ve kamu maliyesi dengeleri birlikte gözetildi.
MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI
ÖTV düzenlemesinin ardından motorin fiyatlarında indirim olup olmayacağı merak konusuydu. Motorine 13 Ağustos Perşembe günü itibarıyla 9 lira 25 kuruş indirim uygulandı.
İstanbul'da motorin 70,82 liraya, Ankara'da 71,94 liraya, İzmir'de ise 72,21 liraya geriledi.
13 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 69.92 TL
Motorin: 70.82 TL
LPG: 33.79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 69.77 TL
Motorin: 70.68 TL
LPG: 33.19 TL
Ankara
Benzin: 70.89 TL
Motorin: 71.94 TL
LPG: 33.89 TL
İzmir
Benzin: 71.17 TL
Motorin: 72.21 TL
LPG: 33.79 TL