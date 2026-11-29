GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: Bu akşam televizyonda neler var? 29 Kasım 2026 Show TV, Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, TV8, NOW TV yayın akışı
Hafta sonunun son gününü televizyon karşısında geçirmek isteyenler, 29 Kasım 2026 Pazar günü ekranlara gelecek yapımları merak ediyor. Televizyon kanallarının gün boyunca izleyiciyle buluşturacağı diziler, yarışmalar, filmler ve eğlence programları belli oldu. Özellikle akşam kuşağında hangi yapımların ekrana geleceği araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi kanalda ne yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 29 Kasım 2026 Pazar günü yayın akışı...
Pazar günü ekran başına geçecek izleyiciler için televizyon kanallarının yayın takvimi belli oldu. Gündüz kuşağından akşam saatlerine kadar birbirinden farklı yapımlar seyirciyle buluşmaya hazırlanırken özellikle prime time kuşağında yayınlanacak diziler ve yarışma programları merak ediliyor. Televizyon keyfini şimdiden planlamak isteyenler ise kanalların güncel yayın listelerini inceliyor. Peki, 29 Kasım Pazar akşamı televizyonda ne var? Hangi dizi ve programlar saat kaçta başlayacak? İşte 29 Kasım 2026 Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışı...
KANALLARIN 29 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Muhtemel Aşk
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Aslan Bacanak
14.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Ana Haber
20.00 Sakar Şakir
21.45 Dönerse Senindir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
16.30 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17 (Yeni Bölüm)
TRT1 YAYIN AKIŞI
06.55 Yedi Güzel Adam
08.50 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Gönül Dağı
16.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Türkiye - İzlanda | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı
21.00 Teşkilat
23.45 3'Te 3
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Altı Üstü İstanbul
15.30 Güneşin Doğduğu Yer
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.00 Yerli Dizi
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir şansım Olsa
15.30 Tuzlu Kahve
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Ömür Usta
16.00 Anne Yarısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Ömür Usta (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Gupi
16.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)