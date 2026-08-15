HABERTÜRK TV FREKANS BİLGİLERİ 2026: Türksat 4A Habertürk TV yeni frekans ve kanal ayarı nasıl yapılır?
Habertürk TV frekans bilgileri 16 Ağustos 2026 itibarıyla değişiyor. Türksat 3A'nın devre dışı bırakılmasıyla birlikte Habertürk TV yayınlarını izlemeye devam etmek isteyen izleyicilerin yeni frekans bilgileriyle kanal taraması yapması gerekiyor. İşte, 2026 Türksat 4A Habertürk TV yeni frekans bilgileri ve kanal tarama adımları…
Habertürk TV frekans bilgileri, Türksat 3A'nın 16 Ağustos 2026'da devre dışı bırakılmasıyla birlikte gündeme geldi. Türksat 3A'daki televizyon ve radyo yayınları yeni nesil Türksat uydularına taşınırken, TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında frekans güncellemesi otomatik yapılacak. Eski nesil ve TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda ise kanal taramasının manuel olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Habertürk TV yayınını kesintisiz izlemek isteyen izleyiciler, güncel frekans bilgileriyle kanal ayarını yenileyebilecek. Peki, Habertürk TV frekans ayarı nasıl yapılır? İşte 16 Ağustos 2026 Habertürk TV güncel frekans bilgileri ve kanal tarama adımları...
TÜRKSAT UYDULARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR!
16 Ağustos 2026 tarihinde televizyon yayınları yeni nesil uydulara taşınıyor.
TKGS uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında Habertürk TV’yi izlemek için anten ayarlarınızı değiştirmenize gerek yok. Kanal listeniz otomatik olarak güncellenecek.
Eski nesil uydu alıcısı kullanıyorsanız manuel kanal taraması yaparak Habertürk TV yayınlarını kesintisiz olarak izlemeye devam edebilirsiniz.
HABERTÜRK TV VE HABERTÜRK RADYO FREKANS BİLGİLERİ
HABERTURK HD (UYDU)
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
HABERTURK RADYO (UYDU)
Uydu: Türksat 4A 42° Doğu
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Vertical (Dikey)
Symbol Rate: 27.500 Msym/s
FEC Rate: 3/4
KANAL TARAMA ADIMLARI
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: 12303 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): 27500
FEC Rate: ¾
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.