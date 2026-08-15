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        Haberler Bilgi HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 15 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 15 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın piyasasındaki hareketlilik, 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününde de yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardan gelen sinyaller, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik gelişmeler değerli metal fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, gram ve çeyrek altındaki son rakamlar merak ediliyor. Birikimlerini altında değerlendirenler ve alım-satım yapmayı planlayanlar güncel fiyatları araştırıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte 15 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        1

        Hafta sonunun ilk gününde altın fiyatlarındaki son görünüm, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, kur hareketleri ve ekonomik beklentiler değerli metallerin seyrinde belirleyici olurken, gram ve çeyrek altının güncel değeri yakından takip ediliyor. Altın almayı ya da elindeki birikimi değerlendirmeyi düşünenler de günün ilk saatlerinden itibaren fiyat araştırmalarına yöneldi. Peki, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar, ons altın hangi seviyede? İşte altın piyasasında güncel tablo...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.736,33

        Satış: 6.737,19

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.374,77

        Satış: 4.378,03

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.778,13

        Satış: 11.015,31

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.112,51

        Satış: 43.926,49

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.509,00

        Satış: 43.789,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.488,89

        Satış: 22.030,62

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.112,51

        Satış: 43.926,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.370,57

        Satış: 45.488,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.658,51

        Satış: 4.870,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.089,32

        Satış: 6.299,91

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 108.305,00

        Satış: 109.102,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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