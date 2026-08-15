HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 15 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın piyasasındaki hareketlilik, 15 Ağustos 2026 Cumartesi gününde de yatırımcıların yakın takibinde. Küresel piyasalardan gelen sinyaller, döviz kurlarındaki değişimler ve ekonomik gelişmeler değerli metal fiyatlarının yönü üzerinde etkili olurken, gram ve çeyrek altındaki son rakamlar merak ediliyor. Birikimlerini altında değerlendirenler ve alım-satım yapmayı planlayanlar güncel fiyatları araştırıyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve ons altın ne kadar, kaç TL? İşte 15 Ağustos 2026 güncel altın fiyatları...
Hafta sonunun ilk gününde altın fiyatlarındaki son görünüm, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, kur hareketleri ve ekonomik beklentiler değerli metallerin seyrinde belirleyici olurken, gram ve çeyrek altının güncel değeri yakından takip ediliyor. Altın almayı ya da elindeki birikimi değerlendirmeyi düşünenler de günün ilk saatlerinden itibaren fiyat araştırmalarına yöneldi. Peki, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar, ons altın hangi seviyede? İşte altın piyasasında güncel tablo...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.736,33
Satış: 6.737,19
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.374,77
Satış: 4.378,03
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.778,13
Satış: 11.015,31
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.112,51
Satış: 43.926,49
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.509,00
Satış: 43.789,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.488,89
Satış: 22.030,62
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.112,51
Satış: 43.926,49
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.370,57
Satış: 45.488,20
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.658,51
Satış: 4.870,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.089,32
Satış: 6.299,91
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 108.305,00
Satış: 109.102,00