HAFTA SONU CANLI ALTIN FİYATLARI: 15 Ağustos 2026 Cumhuriyet altını, 14-22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Hafta sonunun ilk gününde altın fiyatlarındaki son görünüm, yatırımcıların ve birikim sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler, kur hareketleri ve ekonomik beklentiler değerli metallerin seyrinde belirleyici olurken, gram ve çeyrek altının güncel değeri yakından takip ediliyor. Altın almayı ya da elindeki birikimi değerlendirmeyi düşünenler de günün ilk saatlerinden itibaren fiyat araştırmalarına yöneldi. Peki, 15 Ağustos 2026 Cumartesi günü gram altın kaç TL, çeyrek altın ne kadar, ons altın hangi seviyede? İşte altın piyasasında güncel tablo...