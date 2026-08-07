HAFTA SONU SINAV VAR MI? 8-9 Ağustos Cumartesi Pazar günü hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak? ÖSYM-MEB sınav takvimi...

Ağustos ayının ikinci hafta sonunda sınav gündemi yeniden hareketlendi. 8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde sınava katılması beklenen adaylar, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimleri kontrol etmeye başladı. Hafta sonu uygulanacak sınavların isimleri, başlangıç saatleri ve oturum bilgileri en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günü hangi sınavlar gerçekleştirilecek? ÖSYM ve MEB sınavları saat kaçta başlayacak? İşte hafta sonuna ait güncel sınav programı ve merak edilen detaylar…