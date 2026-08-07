HAFTA SONU SINAV VAR MI? 8-9 Ağustos Cumartesi Pazar günü hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak? ÖSYM-MEB sınav takvimi...
8-9 Ağustos hafta sonunda sınava girecek adaylar, ÖSYM ve MEB tarafından yayımlanan güncel sınav programına odaklandı. Özellikle hafta sonu için plan yapan öğrenciler ve veliler, cumartesi ve pazar günü hangi sınavların uygulanacağını, oturumların saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Gözler kurumların resmi takvimlerine çevrilirken, sınav merkezleri ve uygulama saatleri de merak konusu oldu. Peki, 8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM ve MEB sınavları saat kaçta başlayacak? İşte hafta sonunun güncel sınav takvimine ilişkin detaylar…
Ağustos ayının ikinci hafta sonunda sınav gündemi yeniden hareketlendi. 8-9 Ağustos 2026 tarihlerinde sınava katılması beklenen adaylar, ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimleri kontrol etmeye başladı. Hafta sonu uygulanacak sınavların isimleri, başlangıç saatleri ve oturum bilgileri en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günü hangi sınavlar gerçekleştirilecek? ÖSYM ve MEB sınavları saat kaçta başlayacak? İşte hafta sonuna ait güncel sınav programı ve merak edilen detaylar…
BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre YÖKDİL/2 sınavı, 9 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek ve sınav saat 10.15'te başlayacak.
Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.
2026-YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.