İSKİ PAYLAŞTI! GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI: 29 Kasım 2026 İstanbul barajlarında son durum ne, barajlar doluyor mu?
İstanbul'da son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların barajlardaki su seviyesine nasıl yansıdığı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kentin su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk verilerini yayımladı. Yağışların ardından Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyelerinin ne yönde değiştiği araştırılıyor. Peki, İstanbul'da yağmurlar barajlara yaradı mı? 29 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ tarafından açıklanan güncel baraj doluluk oranları...
İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum, kent genelinde zaman zaman etkisini gösteren yağmurların ardından yeniden gündeme geldi. Megakentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk seviyeleri, İSKİ'nin paylaştığı günlük veriler üzerinden takip ediliyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ne kadar su kaldığı ise merak ediliyor. Peki, son yağışlar barajlardaki su miktarını artırdı mı? İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte 29 Kasım 2026 Pazar günü İSKİ'nin paylaştığı baraj doluluk verileri...
İSKİ 29 KASIM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 29 Kasım 2026 Pazar günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 62,65 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 79,23
Darlık Barajı: yüzde 93,14
Elmalı Barajı: yüzde 68,29
Terkos Barajı: yüzde 55,60
Alibey Barajı: yüzde 68,78
Büyükçekmece Barajı: yüzde 44,80
Sazlıdere Barajı: yüzde 46,91
Istrancalar Barajı: yüzde 81,27
Kazandere Barajı: yüzde 25,64
Pabuçdere Barajı: 14,91