İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum, kent genelinde zaman zaman etkisini gösteren yağmurların ardından yeniden gündeme geldi. Megakentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk seviyeleri, İSKİ'nin paylaştığı günlük veriler üzerinden takip ediliyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Alibey, Elmalı, Darlık, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında ne kadar su kaldığı ise merak ediliyor. Peki, son yağışlar barajlardaki su miktarını artırdı mı? İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte 29 Kasım 2026 Pazar günü İSKİ'nin paylaştığı baraj doluluk verileri...