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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! İşte zamlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, minibüs, taksi ücretleri

        İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi! İşte zamlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, minibüs, taksi ücretleri

        İstanbul'da milyonlarca vatandaşı ilgilendiren toplu ulaşım tarifesi değişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde görüşülen toplu ulaşım ücretlerine zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni kararla birlikte otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, minibüs, taksi ve okul servislerinde ücretler yüzde 10 oranında artırıldı. Zam kararı, UKOME'nin teklifinin İBB Meclisi'nde onaylanmasının ardından resmiyet kazandı. Peki, İstanbul'da toplu ulaşım ücretleri ne kadar oldu, zamlı tarife ne zaman uygulanacak? İşte zamlı otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, minibüs, taksi ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul'da toplu ulaşım kullanan milyonlarca kişi yeni ücret tarifesini araştırmaya başladı. İBB Meclisi'nde görüşülen zam teklifi yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Böylece kent genelinde toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerinde yeni ücret tarifesine geçilmiş oldu. Karar, ulaşım maliyetlerindeki artış gerekçesiyle gündeme gelirken, siyasi partiler arasında da görüş ayrılıklarına neden oldu. Peki, Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, minibüs, taksi ücreti ne kadar oldu? Zamlı tarife ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

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        TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 10 ZAM GELDİ

        İBB Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, toplu ulaşım ve ulaşım hizmetlerine yönelik yüzde 10 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. AK Parti grubu teklife ret oyu verirken, yeni tarife meclisten geçti.

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        HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINA ZAM GELDİ?

        Kabul edilen kararla birlikte İstanbul'da hizmet veren birçok ulaşım aracının tarifesi güncellendi. Zam uygulaması şu ulaşım türlerini kapsıyor:

        İETT otobüsleri

        Metro

        Metrobüs

        Tramvay

        Füniküler ve teleferik hatları

        Şehir Hatları vapurları

        Minibüsler

        Taksiler

        Okul servisleri

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        OTOBÜS VE METRO ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Yeni tarifeye göre elektronik tam bilet ücreti 42 liradan 46,20 liraya yükseldi.

        Elektronik tam bilet: 46,20 TL

        Öğrenci bileti: 22,55 TL (20,50 TL'den)

        Mavi Kart aylık abonman: 3.628 TL (3.298 TL'den)

        Öğrenci aylık abonman: 653 TL (593 TL'den)

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        METROBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Metrobüs ücretleri de yüzde 10 zamlandı.

        1 durak: 33,08 TL (30,07 TL'den)

        34-43 ve üstü durak: 68,59 TL (62,35 TL'den)

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        MARMARAY ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Marmaray tarifesinde de yeni ücretler belli oldu.

        1-3 istasyon: 37,40 TL (34 TL'den)

        36-43 istasyon: 82,17 TL (74,70 TL'den)

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        VAPUR ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Deniz ulaşımında bazı hatların yeni ücretleri şöyle:

        Üsküdar-Eminönü: 58,52 TL (53,20 TL'den)

        Kadıköy-Eminönü: 65,21 TL (59,28 TL'den)

        Kadıköy-Beşiktaş: 65,21 TL (59,28 TL'den)

        Bostancı-Adalar: 171,89 TL (156,26 TL'den)

        TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Taksimetre tarifesinde de artış yapıldı.

        Açılış ücreti: 71,94 TL (65,40 TL'den)

        Kilometre ücreti: 47,92 TL (43,56 TL'den)

        Saatlik bekleme ücreti: 598,90 TL (544,45 TL'den)

        Kısa mesafe ücreti: 230 TL (210 TL'den)

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        MİNİBÜS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Minibüslerde "indi-bindi" ücretleri şu şekilde güncellendi:

        0-4 kilometre: 43 TL (39 TL'den)

        4-7 kilometre: 45 TL (41 TL'den)

        7-11 kilometre: 46 TL (42 TL'den)

        11-15 kilometre: 47 TL (43 TL'den)

        15-20 kilometre: 52 TL (47 TL'den)

        Öğrenci ücreti: 28 TL (25 TL'den)

        OKUL SERVİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

        Yeni tarifeye göre okul ve personel servis ücretleri de artırıldı.

        0-1 kilometre okul servisi: 4.456 TL (4.051 TL'den)

        Personel servis ücreti: 2.512,99 TL (2.284,54 TL'den)

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        YENİ TARİFE NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        İBB Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeye göre yeni toplu ulaşım tarifesi 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. Böylece İstanbul'da toplu ulaşım, taksi, minibüs ve okul servislerinde zamlı ücretler bu tarihten itibaren geçerli olacak.

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