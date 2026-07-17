İstanbul'da toplu ulaşım kullanan milyonlarca kişi yeni ücret tarifesini araştırmaya başladı. İBB Meclisi'nde görüşülen zam teklifi yapılan oylamanın ardından kabul edildi. Böylece kent genelinde toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerinde yeni ücret tarifesine geçilmiş oldu. Karar, ulaşım maliyetlerindeki artış gerekçesiyle gündeme gelirken, siyasi partiler arasında da görüş ayrılıklarına neden oldu. Peki, Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur, minibüs, taksi ücreti ne kadar oldu? Zamlı tarife ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...