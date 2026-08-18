İZMİR’DE ÜNİVERSİTE KAZANANLARIN İLK İŞİ BU OLMALI! Kampüs, yurt ve ulaşım rehberi

EGE ÜNİVERSİTESİ

KAMPÜS

Ege Üniversitesi, Bornova'daki geniş yerleşkesiyle İzmir'in en önemli üniversite kampüslerinden birine sahip. Kampüs içerisinde fakültelerin yanı sıra kütüphane, spor tesisleri, sosyal alanlar, sağlık hizmetleri ve öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği farklı imkanlar bulunuyor.

Ege Üniversitesi'nin fakültelerinin büyük bölümü Bornova'daki yerleşkede bulunurken, bazı akademik birimlerin farklı ilçelerdeki yerleşkeleri de bulunuyor. Bu nedenle yeni öğrencilerin yerleştiği bölümün bağlı olduğu fakülteyi ve eğitim yerleşkesini önceden kontrol etmesi gerekiyor.

FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER

Ege Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Su Ürünleri, Tıp ve Ziraat gibi çok sayıda fakülte bulunuyor. Ayrıca Çeşme Turizm Fakültesi ve Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi farklı yerleşimlerde bulunan akademik birimler de yer alıyor.

Bu yapı nedeniyle öğrencilerin yalnızca üniversitenin adını değil, kazandıkları programın hangi fakülteye bağlı olduğunu da kontrol etmesi önem taşıyor.