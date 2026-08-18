İZMİR’DE ÜNİVERSİTE KAZANANLARIN İLK İŞİ BU OLMALI! Kampüs, yurt ve ulaşım rehberi
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite heyecanı başladı. İzmir'deki üniversitelere yerleşen öğrenciler şimdi kayıt tarihleri, kampüsler, fakülteler, ulaşım, yurt ve yemekhane seçenekleri ile akademik takvimi araştırıyor. Peki İzmir'in öne çıkan üniversitelerinde öğrencileri nasıl bir hayat bekliyor? İşte üniversite üniversite kampüsten yurda, ulaşımdan öğrenci yaşamına kadar merak edilenler...
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos’ta açıklanmasının ardından İzmir’de üniversite kazanan öğrenciler için yeni bir dönem başladı. Kayıt heyecanının yanı sıra adayları şimdi fakültelerinin bulunduğu kampüsü tanıma, ulaşım güzergahını belirleme, uygun bir yurt veya ev bulma ve üniversitelerinin sunduğu imkanları keşfetme süreci bekliyor. İzmir’de kampüslerin farklı ilçelerde bulunması nedeniyle barınma ve ulaşım tercihleri öğrencilerin günlük yaşamında önemli bir yer tutuyor. Peki İzmir’in öne çıkan üniversitelerinde öğrencileri nasıl bir hayat bekliyor? İşte kampüs, fakülte, ulaşım, yurt, yemekhane ve akademik takvim bilgileriyle üniversite üniversite İzmir rehberi...
EGE ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Ege Üniversitesi, Bornova'daki geniş yerleşkesiyle İzmir'in en önemli üniversite kampüslerinden birine sahip. Kampüs içerisinde fakültelerin yanı sıra kütüphane, spor tesisleri, sosyal alanlar, sağlık hizmetleri ve öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği farklı imkanlar bulunuyor.
Ege Üniversitesi'nin fakültelerinin büyük bölümü Bornova'daki yerleşkede bulunurken, bazı akademik birimlerin farklı ilçelerdeki yerleşkeleri de bulunuyor. Bu nedenle yeni öğrencilerin yerleştiği bölümün bağlı olduğu fakülteyi ve eğitim yerleşkesini önceden kontrol etmesi gerekiyor.
FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER
Ege Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, Eğitim, Fen, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Mühendislik, Hukuk, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Su Ürünleri, Tıp ve Ziraat gibi çok sayıda fakülte bulunuyor. Ayrıca Çeşme Turizm Fakültesi ve Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi farklı yerleşimlerde bulunan akademik birimler de yer alıyor.
Bu yapı nedeniyle öğrencilerin yalnızca üniversitenin adını değil, kazandıkları programın hangi fakülteye bağlı olduğunu da kontrol etmesi önem taşıyor.
ULAŞIM
Bornova'daki Ege Üniversitesi kampüsüne İzmir Metro ile ulaşım sağlanabiliyor. Otobüs bağlantıları da kampüse ulaşımda önemli seçenekler arasında yer alıyor. Merkezi ulaşım bağlantıları, Bornova'yı öğrenciler açısından tercih edilen bölgelerden biri haline getiriyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Ege Üniversitesi öğrencileri için KYK yurtlarının yanı sıra özel öğrenci yurtları ve kiralık ev seçenekleri bulunuyor. Bornova ve üniversite çevresi öğrenci yaşamının yoğun olduğu bölgeler arasında yer alıyor.
Yurt veya ev seçerken yalnızca fiyat değil, kampüse yürüyerek ya da toplu taşımayla ulaşım süresinin de dikkate alınması gerekiyor.
YEMEKHANE
Ege Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin yararlanabileceği yemekhane hizmetleri bulunuyor. Güncel yemek menüsü, ücretler ve yemek hizmetlerine ilişkin duyurular üniversitenin ilgili birimleri tarafından yapılıyor.
AKADEMİK TAKVİM
Ege Üniversitesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik takvimini yayımladı. Üniversitenin resmi takvim sayfasında genel akademik takvimin yanı sıra Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Yabancı Diller, Çeşme Turizm ve İngilizce programlarına yönelik ayrı takvimler de yer alıyor. Bu nedenle öğrencilerin kendi fakülte ve programlarının takvimini ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Bornova'daki geniş kampüs yapısı sayesinde Ege Üniversitesi öğrencileri ders dışındaki zamanlarını da kampüs ve çevresinde geçirebiliyor. Öğrenci toplulukları, kültür-sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri, kütüphane ve sosyal alanlar üniversite yaşamının önemli parçaları arasında bulunuyor.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir'in farklı bölgelerine yayılan yerleşkeleriyle dikkat çekiyor. Tınaztepe Yerleşkesi üniversitenin önemli kampüslerinden biri olurken Buca, Balçova, İnciraltı ve farklı bölgelerde de akademik birimler bulunuyor.
Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin ilk olarak fakültelerinin hangi yerleşkede bulunduğunu öğrenmesi gerekiyor.
FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Buca Eğitim, Denizcilik, Diş Hekimliği, Edebiyat, Fen, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Turizm, Necat Hepkon Spor Bilimleri, Tıp ve Veteriner fakülteleri bulunuyor.
Fakültelerin farklı ilçelerde ve yerleşkelerde bulunması nedeniyle öğrencilerin kayıt sonrasında derslik ve fakülte adreslerini ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.
ULAŞIM
Tınaztepe Yerleşkesi Buca'da bulunuyor. Kampüse İzmir'in farklı bölgelerinden ESHOT otobüsleri ve aktarmalı toplu taşıma seçenekleriyle ulaşım sağlanabiliyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bazı fakülteleri ise farklı ilçelerde bulunduğundan ulaşım süresi bölüme göre değişebiliyor.
YURT SEÇENEKLERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri KYK ve özel öğrenci yurtlarının yanı sıra kampüslerin bulunduğu bölgelerdeki kiralık ev seçeneklerini de değerlendirebiliyor.
Özellikle Tınaztepe'de eğitim görecek öğrencilerin Buca ve çevresindeki barınma seçeneklerini ulaşım süresiyle birlikte değerlendirmesi gerekiyor.
YEMEKHANE
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin farklı yerleşkelerinde öğrencilere yönelik yemek hizmetleri bulunuyor. Güncel menü, yemek saatleri ve ücret bilgileri üniversitenin ilgili birimleri tarafından duyuruluyor.
AKADEMİK TAKVİM
Dokuz Eylül Üniversitesi'ni kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinde ÖSYM'nin genel takvimini, ders kayıtları ve ders başlangıçları için ise üniversitenin 2026-2027 akademik takvimini takip etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğrenci toplulukları, kültür-sanat etkinlikleri, spor faaliyetleri, kütüphaneler ve sosyal alanlar öğrencilerin kampüs yaşamının önemli parçaları arasında yer alıyor.
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
KAMPÜS
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin ana yerleşkesi Çiğli'de bulunuyor. Kampüs içerisinde fakültelerin yanı sıra kütüphane, sosyal alanlar, yemek hizmetleri ve öğrencilerin günlük ihtiyaçlarına yönelik farklı imkanlar bulunuyor.
FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER
İKÇÜ bünyesinde Diş Hekimliği, Eczacılık, Gemi İnşaatı ve Denizcilik, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Mimarlık, Orman, Sağlık Bilimleri, Sanat ve Tasarım, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Su Ürünleri, Tıp ve Turizm fakülteleri bulunuyor. Ayrıca Çelebi Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da üniversitenin akademik yapısı içerisinde yer alıyor.
ULAŞIM
Çiğli'deki kampüse otobüs ve raylı sistem bağlantılarıyla ulaşım sağlanabiliyor. İzmir'in farklı ilçelerinden gelecek öğrencilerin özellikle sabah ve akşam saatlerindeki ulaşım süresini önceden hesaplaması faydalı oluyor.
YURT SEÇENEKLERİ
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencileri KYK ve özel öğrenci yurtlarının yanı sıra Çiğli ve çevresindeki kiralık ev seçeneklerini değerlendirebiliyor. Kampüse yakın bir bölgede yaşamak günlük ulaşım süresini önemli ölçüde azaltabiliyor.
YEMEKHANE
Kampüste öğrencilerin yararlanabileceği yemek hizmetleri bulunuyor. Güncel menü ve ücret bilgileri üniversitenin resmi duyuruları üzerinden takip edilebiliyor.
AKADEMİK TAKVİM
İKÇÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik takvimleri yayımlanmış durumda. Öğrencilerin ders başlangıcı, ders kayıtları ve diğer akademik işlemler için kendi programlarına ilişkin takvimi kontrol etmesi gerekiyor.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Çiğli'deki kampüs içerisinde öğrenci toplulukları, sosyal etkinlikler, spor imkanları ve kütüphane öğrencilerin üniversite hayatında öne çıkan imkanlar arasında bulunuyor.
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KAMPÜS
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla'nın Gülbahçe bölgesindeki geniş kampüsüyle İzmir'deki diğer üniversitelerden farklı bir kampüs deneyimi sunuyor. İYTE kampüsü İzmir'e yaklaşık 60, Urla'ya ise yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Kampüsün geniş ve doğayla iç içe yapısı öğrencilerin günlük yaşamına da yansıyor.
FAKÜLTELER VE BÖLÜMLER
İYTE'nin akademik yapısı ağırlıklı olarak bilim, mühendislik, teknoloji ve tasarım alanlarında yoğunlaşıyor.
Fen Fakültesi'nde Fizik, Fotonik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji ve Genetik gibi bölümler bulunuyor. Mimarlık Fakültesi'nde ise Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel Tasarım ile Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım bölümleri yer alıyor.
ULAŞIM
İYTE'nin Gülbahçe Kampüsü şehir merkezine diğer üniversitelere göre daha uzak konumda bulunuyor. Üniversitenin resmi ulaşım bilgilerine göre Üçkuyular-İYTE arasında 982 ve 883 numaralı ESHOT hatları, Urla-İYTE arasında ise 882 numaralı ESHOT hizmet veriyor. Gülbahçe-İYTE arasında dolmuş seferleri de bulunuyor. Kampüs içerisindeki ulaşım ise ücretsiz ringlerle sağlanıyor.
Bu nedenle İYTE'yi kazanan öğrencilerin yurt veya ev seçimini ulaşım güzergahıyla birlikte planlaması özellikle önem taşıyor.
YURT SEÇENEKLERİ
İYTE çevresinde KYK yurtları ve üniversite bünyesindeki konaklama imkanları bulunuyor. Üniversitenin verdiği bilgiye göre Urla'daki KYK yurtlarının toplam kapasitesi 3.406 öğrenci. Ayrıca kampüs içerisindeki İYTE Yaşam Merkezi'nde 600 yatak kapasiteli konaklama imkanı bulunuyor.
YEMEKHANE
İYTE kampüsünde 5 bin kişi kapasiteli Merkezi Kafeterya bulunuyor. Öğle yemeği Merkezi Kafeterya ve Yabancı Diller Yüksekokulu'ndaki yemek salonunda veriliyor. Kampüs içerisinde farklı kafeterya ve kantinler de hizmet veriyor.
AKADEMİK TAKVİM
İYTE'nin 2026-2027 akademik takvimine göre YKS ile yerleşen lisans öğrencilerinin e-Devlet üzerinden kayıtları 24-26 Ağustos 2026, şahsen kayıtları ise 27-28 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak. Lisans ve lisansüstü programlarda güz yarıyılı dersleri 28 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
İYTE'nin Gülbahçe Kampüsü, geniş ve doğayla iç içe yapısıyla öne çıkıyor. Öğrenciler kampüs içerisindeki spor alanları, öğrenci toplulukları, sosyal tesisler, kütüphane ve çeşitli etkinliklerden yararlanabiliyor. Kampüsün şehir merkezinden uzak olması nedeniyle öğrenciler günlük yaşamlarının önemli bölümünü kampüs ve çevresinde geçirebiliyor.
İZMİR'DE ÜNİVERSİTE KAZANANLAR İÇİN YURT VE ULAŞIM NEDEN ÖNEMLİ?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İzmir dışından gelecek öğrenciler için ilk gündem maddelerinden biri barınma olacak. KYK yurtlarının yanı sıra özel öğrenci yurtları, üniversitelerin kendi konaklama imkanları ve kiralık evler öğrencilerin değerlendirebileceği seçenekler arasında bulunuyor.
İzmir'de yurt veya ev seçerken yalnızca fiyat üzerinden karar vermek yerine üniversitenin bulunduğu ilçe ve kampüse ulaşım süresinin de hesaba katılması gerekiyor. Bornova'daki Ege Üniversitesi, Buca'daki Dokuz Eylül Üniversitesi, Çiğli'deki İKÇÜ ve Urla'daki İYTE öğrencilerin günlük ulaşım planını doğrudan etkileyen farklı konumlara sahip.
Özellikle İYTE gibi şehir merkezinden daha uzakta bulunan kampüslerde barınma seçeneğinin kampüse yakın belirlenmesi günlük ulaşım süresini azaltabilir. Merkezi kampüslerde ise metro, otobüs ve raylı sistem bağlantıları öğrencilerin ulaşım seçeneklerini artırıyor.
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI, İZMİR'DE ÜNİVERSİTE HAYATI BAŞLIYOR
2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için sınav ve tercih dönemi geride kaldı. Şimdi sırada kayıt işlemleri, yurt başvuruları, kampüsü tanıma ve yeni eğitim dönemine hazırlanma süreci bulunuyor.
İzmir'de üniversite kazanan adayların öncelikle kayıt tarihlerini kontrol etmesi, fakültesinin bulunduğu kampüsü öğrenmesi, ulaşım güzergahını belirlemesi ve barınma seçeneklerini araştırması gerekiyor.
Üniversitelerin akademik takvimleri, yemekhane hizmetleri ve yurt koşulları üniversiteye ve döneme göre değişebildiği için öğrencilerin kayıt sonrasında kendi üniversitelerinin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmesi önem taşıyor.
YKS maratonunu tamamlayan öğrenciler için artık yeni bir dönem başlıyor. İzmir'de üniversite kazanan adaylar, kayıt işlemlerinin ardından yalnızca derslere değil, yeni bir şehre ve yepyeni bir öğrenci hayatına da adım atacak.