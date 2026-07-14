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        Haberler Bilgi Ekonomi KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? 2026 Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak, şartları ne?

        KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? 2026 Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak, şartları ne?

        Milyonlarca çalışan, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmelerini araştırmayı sürdürüyor. Özellikle EYT kapsamı dışında kalan ve 1999 sonrası sigortalı olan kişiler, yeni bir emeklilik sisteminin hayata geçirilip geçirilmeyeceğini merak ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifleri gündemdeki yerini korurken, "Kademeli emeklilik yasası çıkacak mı?", "Resmi bir çalışma var mı?" soruları da en çok aranan başlıklar arasında bulunuyor. İşte kademeli emeklilikte son gelişmeler ve mevcut süreç...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        1

        Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler, 1999 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik beklentisine çevrilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifleri ve hükümet kanadından gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'te yeni bir düzenleme var mı? İşte 2026 yılı itibarıyla son durum ve merak edilen ayrıntılar...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

        Kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

        EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

        Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

        5

        AÇIKLAMA GELDİ: EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

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