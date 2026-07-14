KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ? 2026 Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak, şartları ne?

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler, 1999 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından gözler bu kez kademeli emeklilik beklentisine çevrilirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifleri ve hükümet kanadından gelecek resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'te yeni bir düzenleme var mı? İşte 2026 yılı itibarıyla son durum ve merak edilen ayrıntılar...