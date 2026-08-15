Kanal D frekans bilgileri 2026: Güncel Türksat 4A Kanal D frekans, polarizasyon, symbol rate, FEC bilgileri
Kanal D frekans bilgileri, uydu üzerinden Kanal D yayınlarını takip eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Kanal D yayınlarını kesintisiz izlemek isteyen vatandaşlar, uydu alıcılarındaki frekans bilgilerini kontrol ederek kanal taraması yapabiliyor. Peki, Kanal D frekans ayarı nasıl yapılır? İşte Türksat 4A Kanal D frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgileri...
Kanal D'nin Türksat 4A üzerinden yayın yapan HD ve diğer kanal bilgileri Türksat'ın resmi frekans listesinde yer alıyor. Güncel listede Kanal D HD yayını 12245 MHz frekansında, H (Yatay) polarizasyonda, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeriyle bulunuyor. İşte, Türksat 4A Kanal D frekans bilgileri…
KANAL D HD TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A Frekans: 12245 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Sembol Oranı: 27500 FEC: 5/6 Kapsama: Türkiye Yayın: HD
Kanal D HD, Türksat 4A üzerinden 12245 MHz frekansında, H (Yatay) polarizasyonda ve 27500 sembol oranıyla yayın yapıyor. FEC değeri ise 5/6 olarak belirtiliyor. Türksat'ın resmi frekans listesinde Kanal D HD için V-PID 101, A-PID ise 201 olarak gösteriliyor.
KANAL D TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A Frekans: 11976 MHz Polarizasyon: H (Yatay) Sembol Oranı: 27500 FEC: 5/6 Kapsama: Türkiye
Kanal D'nin Türksat 4A üzerindeki diğer yayını ise 11976 MHz frekansta yer alıyor. Bu yayını almak isteyen izleyicilerin uydu alıcısında frekans değerini 11976 MHz, polarizasyonu H (Yatay), sembol oranını 27500 ve FEC değerini 5/6 olarak ayarlaması gerekiyor. Türksat'ın resmi frekans listesinde Kanal D bu değerlerle T4A uydusunda gösteriliyor.
KANAL D FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
Kanal D'yi uydu alıcısında yeniden bulmak veya kanal listesini güncellemek için manuel kanal araması yapılabilir. Bunun için kumandadan Menü, Ayarlar veya Kurulum bölümüne girilmesi gerekiyor.
Ardından cihazın menüsünde yer alan Uydu Ayarları, Kanal Arama, Manuel Arama veya Transponder (TP) Listesi seçeneklerinden uygun olan açılmalı.
Kanal D HD için şu bilgiler girilmeli:
Frekans: 12245 MHz
Polarizasyon: H (Yatay)
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
Bilgiler girildikten sonra kanal araması başlatılmalı ve bulunan Kanal D yayını kanal listesine kaydedilmeli.
KANAL D KANAL TARAMA ADIMLARI
1. Uydu kurulum menüsünü açın
Kumandadan Menü veya Ayarlar bölümüne girerek uydu kurulumu ve kanal arama seçeneklerini açın.
2. Manuel kanal aramayı seçin
Cihazın menüsünde bulunan Manuel Arama, TP Ekle veya Transponder Listesi seçeneklerinden uygun olanı seçin.
3. Türksat 4A'yı seçin
Uydu bölümünde Türksat 4A'nın seçili olduğundan emin olun.
4. Kanal D HD bilgilerini girin
12245 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerlerini girin.
5. Kanal taramasını başlatın
Arama seçeneğini çalıştırarak Kanal D yayınını bulun ve kanal listenize kaydedin.
KANAL D YENİ FREKANSI HANGİSİ?
Kanal D HD yayınını Türksat 4A üzerinden izlemek isteyenlerin kullanacağı güncel frekans bilgileri 12245 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 olarak öne çıkıyor.
Kanal D'nin Türksat 4A üzerindeki diğer yayınında ise 11976 MHz, H (Yatay), 27500 ve 5/6 bilgileri kullanılıyor.
Frekans bilgilerinin uydu alıcısına doğru şekilde girilmesinin ardından kanal taraması yapılarak yayınların kanal listesine eklenmesi sağlanabiliyor.