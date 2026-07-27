KPSS TARİHİ 2026: KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi
Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde KPSS sınav takvimi yer almaya devam ediyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi sınav oturumlarının gerçekleştirileceği tarihlere çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki KPSS oturumlarının yapılacağı dönem netleşirken, adaylar sınav hazırlıklarını belirlenen programa göre sürdürüyor. İşte KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi...
KPSS maratonunda yeni aşamaya geçildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi sınav günü için geri sayıma başladı. ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvim doğrultusunda ortaöğretim, ön lisans, lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının uygulanacağı tarihler belli olurken, memur olma hedefiyle hazırlanan adaylar sınav programına odaklandı. Detaylar haberimizde...
KPSS 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;
2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026
2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.
Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 04.10.2026
Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026
Sonuç tarihi: 30.10.2026