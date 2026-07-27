KPSS TARİHİ 2026: KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi

Ahbap hesaplarını boşalttılar mı? Festivalde milyonlarca liralık fark. Sanatçılar için 22.7 milyonluk fatura, 1.9 milyonluk ödeme. Şile festivalinde şüpheli trafik. Adliyede Ahbap hareketliliği. Ünlüler Ahbap için ne anlatıyor? Yeni Parti siyasete ne getirir? Kim Yeni Parti'de, Kim CHP'de kaldı? Yol... Daha Fazla Göster

Ahbap hesaplarını boşalttılar mı? Festivalde milyonlarca liralık fark. Sanatçılar için 22.7 milyonluk fatura, 1.9 milyonluk ödeme. Şile festivalinde şüpheli trafik. Adliyede Ahbap hareketliliği. Ünlüler Ahbap için ne anlatıyor? Yeni Parti siyasete ne getirir? Kim Yeni Parti'de, Kim CHP'de kaldı? Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de tutuklandı. Fatma Kaplan Hürriyet ne dedi? Şüpheliler ifadelerinde ne anlattı? İzmit Belediyesi operasyonunda kim, neyle suçlanıyor? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya, notbir.com Yazarı Can Özçelik ve Gazeteci Merve Şebnem Oruç yanıtladı. Daha Az Göster