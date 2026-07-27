Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS TARİHİ 2026: KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi

        KPSS TARİHİ 2026: KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta? KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi

        Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gündeminde KPSS sınav takvimi yer almaya devam ediyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi sınav oturumlarının gerçekleştirileceği tarihlere çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte lise, ön lisans ve lisans düzeyindeki KPSS oturumlarının yapılacağı dönem netleşirken, adaylar sınav hazırlıklarını belirlenen programa göre sürdürüyor. İşte KPSS ortaöğretim (lise), lisans ve ön lisans sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KPSS maratonunda yeni aşamaya geçildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi sınav günü için geri sayıma başladı. ÖSYM'nin açıkladığı resmi takvim doğrultusunda ortaöğretim, ön lisans, lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının uygulanacağı tarihler belli olurken, memur olma hedefiyle hazırlanan adaylar sınav programına odaklandı. Detaylar haberimizde...

        2

        KPSS 2026 NE ZAMAN?

        ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihini yayınladı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

        2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

        2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

        2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.

        Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TARİHİ: 04.10.2026

        Başvuru tarihi: 29.07.2026-10.08.2026

        Sonuç tarihi: 30.10.2026

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) NE ZAMAN?

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SINAV TARİHİ: 25.10.2026

        Başvuru tarihi: 27.08.2026-08.09.2026

        Sonuç tarihi: 19.11.2026

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 24 Temmuz 2026 (Ahbap Deprem Parasını Ne Yaptı?)

        Ahbap hesaplarını boşalttılar mı? Festivalde milyonlarca liralık fark. Sanatçılar için 22.7 milyonluk fatura, 1.9 milyonluk ödeme. Şile festivalinde şüpheli trafik. Adliyede Ahbap hareketliliği. Ünlüler Ahbap için ne anlatıyor? Yeni Parti siyasete ne getirir? Kim Yeni Parti'de, Kim CHP'de kaldı? Yol...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        Anket: ABD'liler İran Savaşı'ndan bıktı
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        Eğitim bakanı istifa etti, protestolar sona erdi
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Alman devlerde Çin alarmı
        Alman devlerde Çin alarmı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek