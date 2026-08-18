KYK burs başvuru tarihleri 2026-2027 | GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite kayıtlarının ardından başlayacak başvuru sürecinde öğrenciler, KYK burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, KYK burs başvuruları 2026 ne zaman başlayacak, KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte son durum…