KYK burs başvuru tarihleri 2026-2027 | GSB takvimi ile KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs başvuru tarihleri 2026-2027 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer aldı. KYK burs başvuru tarihleri için gözler GSB tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, GSB KYK burs başvuru takvimine ilişkin merak edilenler…
KYK burs başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Üniversite kayıtlarının ardından başlayacak başvuru sürecinde öğrenciler, KYK burs başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, KYK burs başvuruları 2026 ne zaman başlayacak, KYK burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte son durum…
KYK BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Başvuruların üniversite kayıt sürecinin ardından e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.
KYK BURS BAŞVURULARI 2026 NE ZAMAN?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru tarihleri de henüz GSB tarafından duyurulmadı. Başvuruların önceki yıllardaki takvim doğrultusunda Ekim ayında başlaması bekleniyor. Kesin tarih, GSB'nin açıklamasıyla belli olacak.